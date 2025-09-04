El Frente Renovador de San Francisco puso en marcha la campaña de la candidata a Diputada Nacional, Natalia de la Sota, con una reunión abierta encabezada por el referente local y exconcejal, Andrés Romero.

El encuentro, que se realizó en la sede del Frente Renovador, reunió a militantes y vecinos con el objetivo de fortalecer el trabajo en los barrios y preparar la estrategia de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Desde el espacio político informaron que la candidata de Defendamos Córdoba llegará a San Francisco en los próximos días para continuar con las actividades de campaña.