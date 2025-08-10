El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo en San Francisco y la región un clima mayormente agradable, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente cubierto durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4°C en las primeras horas del día y los 19°C en el momento de mayor amplitud térmica.

El viento soplará desde el norte a velocidades de entre 7 y 12 km/h en la primera parte de la jornada, intensificándose levemente por la tarde con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h. Hacia la noche, el cielo permanecerá ligeramente nublado y la temperatura descenderá a unos 10°C.

Según el organismo oficial, no se esperan precipitaciones, por lo que el domingo se perfila como una jornada ideal para actividades al aire libre.