La Sociedad Rural San Francisco lanzó oficialmente la 93° edición de la exposición agropecuaria, industrial y comercial “San Francisco Expone 2025”, que se realizará del 3 al 5 de octubre en el predio de avenida Cervantes. Durante la presentación, el presidente de la institución, Javier Cassineri, remarcó el compromiso de los expositores y el respaldo del municipio para llevar adelante una muestra que se perfila nuevamente como un evento de gran convocatoria.

En acto realizado en el Salón Rosado de la Rural se confirmó que la muestra contará con concursos ganaderos, espacios comerciales, atracciones para todo público y un cierre artístico con el grupo musical Dale Q’ Va.

Del evento participaron autoridades municipales y provinciales, empresarios, productores, representantes de firmas auspiciantes y organizadores. En representación del Ejecutivo municipal asistió el presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega, quien valoró el esfuerzo sostenido por la organización para consolidar esta exposición como la más importante de la región y una de las más destacadas del país.

“Esta muestra tiene un valor significativo, especialmente en un contexto económico adverso, porque demuestra la fortaleza de nuestra comunidad, la seriedad de la Sociedad Rural y el compromiso de los expositores que siguen apostando por esta exposición”, expresó Ortega. También destacó el rol del campo como aliado estratégico para proyectar a San Francisco como un polo productivo de alcance nacional.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural, Javier Cassineri, expresó: “Estamos encaminados para que la muestra sea un verdadero éxito. A casi dos meses del evento ya tenemos la mayoría de los espacios ocupados, lo que habla del compromiso y apoyo de los expositores y sponsors”. Y agregó: “Queremos que los sanfrancisqueños vengan durante los tres días y disfruten de una amplia propuesta”.

Cassineri resaltó el acompañamiento de la Municipalidad y de las empresas patrocinadoras: “Trabajamos con mucho compromiso para devolver ese apoyo y que puedan hacer negocios, mostrar sus productos y, sobre todo, que la muestra les sea útil”. También anticipó que la organización trabaja con antelación cada año para mejorar la experiencia tanto de los participantes como del público.

Programación general

Durante el evento de lanzamiento se detallaron las principales actividades de la exposición:

Sábado 4 de octubre: concursos ganaderos y lecheros, remates, y un show infantil en la pista central. También se prevé un espectáculo artístico de cierre para esa jornada, aún por confirmar.

Domingo 5 de octubre: misa de campo a las 11 horas a cargo de la parroquia Nuestra Señora de la Consolata, y posiblemente un desfile de modas o una obra teatral en la primera parte del día. El cierre de la muestra estará a cargo de Dale Q’ Va.

Durante los tres días habrá también un parque de diversiones para niños y atracciones destinadas a toda la familia.

Actividad ganadera

La exposición mantendrá el esquema habitual en lo referido a la participación ganadera. El ingreso de reproductores para pista será hasta el jueves 2 de octubre a las 12 horas, con el jurado de admisión previsto para ese mismo día a las 15.

La clasificación de ejemplares se desarrollará de la siguiente manera:

Viernes 3 de octubre – 15 hs: machos y hembras no paridas.

Sábado 4 de octubre – 8:30 hs: vacas en lactancia.

Sábado 4 de octubre – 9:30 hs: demás especies y razas.

Los remates se realizarán el sábado, como ya es habitual en la exposición.

Con una amplia participación esperada, y un nivel de adhesión que ya se anticipa elevado, la muestra reafirma su papel como uno de los eventos productivos y sociales más relevantes de San Francisco y la región.