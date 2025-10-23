Se conoció la lista de oferentes interesados en participar de la licitación para llevar a cabo la obra del desagüe pluvial de Av. Urquiza, entre calles Los Cerezos y Las Acacias. El proyecto es considerado como una intervención estratégica en materia hídrica y su presupuesto asciende a la suma de $ 894.053.376,70.

En el acto estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante Mario Ortega, el legislador departamental Gustavo Tévez, el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera Edgar Castelló, y el secretario de Infraestructura Carlos Ortega, entre otros.

Para esta obra se presentaron cinco propuestas interesadas en participar en este proceso licitatorio, ellas fueron las siguientes: A.I.V.E.L. S.A.; ANKA LOO Construcciones S.R.L.; Cameranesi Oscar René; Porambá Consorcio de Cooperación; y Terralón S.R.L.

Ortega resaltó que la licitación “involucra a la ejecución obras de infraestructura en distintos sectores de la ciudad, entre las cuales se cuenta el entubamiento de este desagüe pluvial ubicado en el sector noroeste de San Francisco”.

Asimiso es complementaria de otra que tiene que ver con el emplazamiento de una escuela primaria que le dará cobertura de educación a las familias que se están instalando en ese sector. “Para nosotros es importante anunciar el entubamiento del canal de desagües pluviales que le va a dar seguridad al tránsito en el sector como también aportar a la salubridad y al ambiente”, resaltó.

Detalles técnicos

Por su parte, Edgar Castelló, explicó los detalles técnicos de la obra que se incluye en el marco de un plan de desagües los cuales se fueron ejecutando a lo largo del tiempo. Son cuatro sistemas que salían hacia el norte y cuatro hacia el sur.

En ese marco ya se ejecutaron el de calle Avellaneda, el de José Ingenieros, el de calle Independencia, el del Parque Cincuentenario y el más reciente de la cuenca oeste. "Tenemos proyectado el desagüe Alberdi y hoy estamos trabajando en uno de estos sistemas que salen hacia el norte”.

“El entubamiento tiene que ver con una obra que va a colaborar con la ejecución de la escuela de nivel inicial y primario cuya apertura de sobre se dará el próximo 31 de octubre y, por una cuestión de seguridad, vamos a proceder al entubado del canal a partir de un proyecto conjunto desarrollado entre la Municipalidad y la Provincia”, afirmó.

Son unos cuatrocientos metros de una sección de 2 x 1 habitual, que se usa en San Francisco. Cuenta con siete cámaras de hormigón armado para mantenimiento y limpieza del conducto, incluyendo relleno y compactación con el entubado en el cantero central. La escuela va entre las dos rotondas y el entubado está ubicado entre Los Cerezos y Las Acacias.

Nueva escuela

La obra cobra especial relevancia al estar vinculada a la próxima construcción del edificio educativo que se realizará sobre un terreno donado por la Municipalidad ubicado entre la Av. Urquiza, calle Los Ciruelos, Los Paraísos y Boero Romano.

El inicio de los trabajos se llevará a cabo una vez que se conozca la empresa adjudicataria que surgirá del proceso licitatorio, cuya apertura de sobres se llevará a cabo el próximo 31 de octubre.

La construcción será de 1.200 m2 cubiertos donde se contará con distintos espacios vinculados con un amplio pasillo pensado como un lugar de encuentro para la comunidad educativa. Esto fue posible luego que el Departamento Ejecutivo Municipal elevara el correspondiente proyecto de Ordenanza N° 13 DEM/25 que fue tratado y aprobado en el marco de la segunda sesión del período ordinario del corriente año.

La ordenanza permitió que el terreno pase a manos de la provincia de Córdoba a partir de lo cual se avanzó en las tareas de campo y trabajos preliminares como estudios de suelo o análisis de impacto ambiental, entre otros, para luego poder licitar la ejecución de la obra.

Al respecto el secretario de Infraestructura señaló aspectos técnicos y dijo que “este edificio contará con seis aulas de una superficie de 46 m²; un aula/laboratorio de 73 m² y biblioteca; además se hará un SUM, cocina, depósitos, sector administración y docente.

El Jardín de infantes tendrá tres salas de 46 m², hall de ingreso y área administrativa en un edificio que tiene una superficie total de 1.630 metros cuadrados”.