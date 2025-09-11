Se espera un viernes primaveral en San Francisco: ¿Cómo estará el finde?

Este viernes sigue el buen tiempo: se espera nubosidad variable y en ascenso mientras que continuará el “aire primaveral”.

Los vientos soplarán del noreste con intensidad leve a moderada, entre 7 y 22 km/h.

La temperatura máxima estimada es de 25°.

Pronóstico extendido

Para mañana sábado 13 se prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante gran parte del día, y parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de unos 6° y la máxima ascenderá hasta los 25°. Los vientos soplarán del noreste rotando al este, con intensidades entre 13 y 22 km/h.

Para el domingo, en tanto, se pronostica nubosidad variable y en ascenso con temperaturas entre los 13° y 24° y vientos leves.