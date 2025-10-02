Entre el viernes 3 y el sábado 4 de octubre se espera un súbito ascenso de las temperaturas en el centro del país. Las máximas estarán por encima de los 30° y en San Francisco el valor podría ser mayor de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este viernes la temperatura máxima alcanzará los 31° en horas de la tarde en parte porque el viento soplará desde el sector norte con intensidad moderada, el cielo por otro lado se mantendrá nublado.

El sábado 4 la situación se intensificará porque se prevé que la máxima trepe hasta los 35° en la tarde, en un marco de cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto. Los vientos volverán a ser clave porque se mantendrán del norte, con aire aire más cálido.

La inestabilidad llegará en el transcurso hacia el domingo, esto implicará un abrupto descenso térmico porque se espera que la máxima llegue a los 24°, algo adecuado para la estación primaveral. El ingreso de una masa de aire frío traerá tormentas, precipitaciones y ráfagas del sur.