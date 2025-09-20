Este sábado se presenta con condiciones de inestabilidad y probables tormentas aisladas, pero por la noche volvería a intensificarse la actividad eléctrica.

Los vientos soplarán del este, norte y sur, rotando nuevamente al este por la noche, con intensidades de entre 7 y 41 km/h. Se prevén ráfagas del este hacia la noche, con velocidades de entre 51 y 59 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C.

El domingo 21 se prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 28 °C. Los vientos soplarán del noreste y este con intensidad moderada, entre 13 y 22 km/h.