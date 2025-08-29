Con fuerte presencia institucional y empresarial, se llevó a cabo la apertura oficial de la segunda edición de la Expo Nacional e Internacional de Parques Industriales, el principal evento sobre infraestructura productiva del centro del país. El acto fue encabezado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien subrayó el valor estratégico de los parques industriales en la economía provincial y destacó especialmente el modelo de gestión del Parque Industrial, Tecnológico y Logístico San Francisco.

“Cuando fui intendente, conocí de cerca el trabajo que se viene haciendo en el Parque de San Francisco. Es un ejemplo a seguir por su capacidad de organización, crecimiento y articulación con el sector público”, expresó Llaryora durante su discurso inaugural.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de Leonardo Beccaria, gerente del Parque Industrial de San Francisco y actual representante de la Mesa Provincial de Parques Industriales. Beccaria integró un panel de disertación donde analizó la situación actual del sistema de parques en Córdoba y compartió detalles del modelo de gestión local.

En su exposición, puso en valor el trabajo conjunto entre el sector público y privado, las políticas de promoción implementadas por la provincia y la necesidad de continuar fortaleciendo los parques como espacios clave para el desarrollo territorial. “Desde San Francisco venimos demostrando que la sinergia entre empresas, municipio y provincia genera resultados concretos en términos de empleo, innovación y sostenibilidad”, remarcó.

Además, destacó el compromiso del Parque con ejes como la eficiencia energética, la economía circular y la incorporación de nuevas tecnologías. Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral que posiciona al Parque Industrial de San Francisco como una referencia en la región.

Un espacio para pensar el futuro industrial

La Expo Parques Industriales 2025 reunió a empresarios, especialistas, funcionarios y referentes nacionales e internacionales, consolidándose como una plataforma clave para impulsar nuevos negocios, visibilizar tendencias globales y fortalecer los vínculos entre actores productivos.

Con enfoque en innovación, sostenibilidad y expansión territorial, el evento incluyó paneles temáticos, rondas de negocios y espacios de intercambio que reflejaron el dinamismo del sector industrial argentino.