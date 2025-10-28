La firma local Scotta y Asociados, asesores de seguros, invita a la comunidad a participar de una jornada gratuita de capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP), que se realizará el sábado 1 de noviembre a las 9.30 en la plaza Vélez Sarsfield.

La intención es visibilizar esta temática en la sociedad y la capacitación estará a cargo de integrantes de Asociación Kevin. Habrá una parte teórica y otra práctica.

Además, habrá juegos y sorteos.

Para una mejor organización, los interesados en participar deberán inscribirse hasta el jueves 30 de octubre en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/u/0/d/1p__yZLfEA17qBBUnkOMQxfDMT1WRJklD5Fi0a-G7lYc/viewform?usp=drivesdk&edit_requested=true

La importancia de saber actuar

Los primeros 6 minutos después de un paro cardiorrespiratorio son fundamentales para salvar una vida. Por eso, es importante que la ciudadanía sea capacitada en las maniobras de RCP y poder implementarlas mientras se espera la llegada de profesionales de la salud.

La reanimación cardiopulmonar es una técnica de primeros auxilios que combina compresiones torácicas y ventilaciones para mantener la circulación de sangre oxigenada cuando el corazón se detiene. Su objetivo es preservar las funciones vitales del cerebro y los órganos hasta que llegue la asistencia médica profesional.

Cuando ocurre un paro cardíaco, el flujo sanguíneo se interrumpe de forma repentina, lo que puede provocar daños cerebrales en cuestión de minutos. Por eso, la rapidez con la que se actúa resulta determinante. La importancia del RCP radica en que cada minuto sin maniobras reduce entre un 7 y un 10% las posibilidades de supervivencia, según datos de la American Heart Association.

A nivel internacional, la práctica se enseña con la regla “C-A-B”, que indica el orden de las acciones: compresiones, vía aérea y respiración. Esta guía sencilla ayuda a recordar los pasos esenciales ante una emergencia.