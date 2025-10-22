Schiaretti en San Francisco: “No nos podemos acostumbrar a que nos roben a los del interior productivo”

En su paso por San Francisco, el candidato de diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti volvió a colocar al federalismo y al trabajo como ejes de su discurso político. “No nos podemos acostumbrar a que nos roben lo del interior productivo. Tenemos que eliminar las retenciones de exportación agropecuaria”, sostuvo el exgobernador cordobés, acompañado por el gobernador Martín Llaryora y el intendente Damián Bernarte en el inicio del raid de cierre de campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En diálogo con la prensa antes de un masivo acto en Bomberos de San Francisco, Schiaretti defendió la necesidad de suprimir los derechos de exportación al campo, asegurando que no solo afectan a los productores, sino a toda la comunidad. “El productor no se lleva la plata a los paraísos fiscales ni tiene departamento en Punta del Este. La reinvierte acá, genera trabajo, hace que se vendan más productos y que crezcan las fábricas. Por eso pido a los productores que no se acostumbren a esa metida de mano en el bolsillo que el Tesoro Nacional nos hace desde 2002”, expresó.

También participó el diputado Ignacio García Aresca y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, entre otros dirigentes y autoridades.

El dirigente de Provincias Unidas, que encabeza la lista en Córdoba, contrapuso su visión con la del presidente Javier Milei, a quien acusó de “burlarse de los productores” y de tener una mirada puramente financiera de la economía. “Milei no habla de producción y trabajo, solo de tasas de interés, del dólar y de la timba financiera. Nosotros hablamos de producción porque creemos en el trabajo, no en la especulación”, lanzó.

También cuestionó la reciente medida del Gobierno nacional sobre las retenciones al agro. “Nos quisieron hacer creer que las eliminaban, pero en realidad fue un crédito que las cerealeras le dieron al gobierno. No fue una baja, fue un arreglo. Nosotros siempre estuvimos en contra de las retenciones y nos plantamos cuando vinieron por el campo en 2008”, recordó.

Reforma fiscal, laboral y previsional

Durante su intervención, Schiaretti delineó los ejes de la agenda legislativa que su espacio llevará al Congreso. “La primera reforma que impulsaremos será la eliminación de las retenciones, porque representan apenas el 0,9% del PBI. Lo que el país necesita es combatir la evasión fiscal, que en Argentina supera el 40%, y establecer impuestos justos”, sostuvo.

En el plano laboral, propuso un esquema que proteja tanto a las pymes como a los trabajadores. “Si una empresa debe despedir, no puede fundirse. Y el trabajador debe cobrar su indemnización. Hay que implementar un fondo de garantía por tiempo de trabajo, como el de la construcción, para los nuevos empleos. Que las pymes aporten la mitad a la Anses y la otra mitad a ese fondo, que se capitalice y sirva para dar crédito a los trabajadores”, explicó.

El exmandatario también apuntó contra lo que denominó “la industria del juicio laboral”, afirmando que “solo beneficia a los abogados y destruye empleo”. Y en materia previsional, consideró que “la moratoria jubilatoria igualó para abajo” y propuso una actualización proporcional según los años aportados, con un aumento inmediato a los jubilados. “Hay que reconocer más a quien trabajó y aportó toda su vida”, señaló.

“Milei les falló a los jóvenes”

Schiaretti dedicó un tramo de su discurso a los jóvenes, a quienes pidió “votar y no quedarse en casa”. “Muchos creyeron en Milei y hoy están desencantados. Les quitó el presupuesto a las universidades, encareció el transporte y redujo oportunidades de trabajo. Negar la violencia de género y el cambio climático también es fallarle a la juventud”, afirmó.

“Por el contrario, en Córdoba el gobierno provincial garantiza el boleto educativo, impulsa el programa Primer Paso, abre más sedes universitarias y cuida el ambiente. Por eso pido a los jóvenes que construyan el futuro votando, porque el futuro no se espera: se hace”, subrayó.

Federalismo y desarrollo

En su mensaje, Schiaretti también destacó la gestión del gobernador Martín Llaryora por retomar la obra de la autopista San Francisco–Córdoba. “Era un monumento a la desidia de Milei, y gracias a la decisión de Llaryora los cordobeses la vamos a terminar con fondos propios. Es una obra estratégica para toda la provincia y para el corredor del Mercosur”, valoró.

El exgobernador cerró su discurso apelando al voto federal y a la unidad del interior. “Por primera vez Córdoba y Santa Fe, el corazón productivo del país, tienen un frente político común. Somos las provincias que sostienen a la Argentina y que van a poner sentido común en el Congreso. Vamos a conformar un bloque que defienda la producción, el trabajo, el federalismo y la sensatez que el país necesita para salir adelante”, concluyó.