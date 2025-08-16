Santiago Peretti, el periodista de San Francisco que sueña en grande y no olvida sus raíces

Santiago Peretti camina por San Francisco como quien vuelve a casa. Pero esta vez no lo hace solo: lo acompaña Humberto Peretti, su papá, su fan número uno y, según confiesan entre risas, su archivista personal. Desde que Santiago se mudó a Buenos Aires para seguir su carrera periodística, y donde estudia Locución, Humberto lo apoya sin descanso.

“Apenas me levanto ya tengo un mensaje: ‘Hola Santi!!! ¿Cómo estás?’ Eso es combustible puro para mí”, contó el joven periodista, que hoy alterna coberturas callejeras con entrevistas virales en redes sociales.

Radicado en Buenos Aires desde hace varios años, Santiago comenzó cubriendo espectáculos, haciendo streaming y trabajando en medios tradicionales y digitales. Participó del ciclo “Es un montón!”, junto a Mónica Farro y Josefina Pouso, y recientemente fue movilero en IP Noticias, donde cubrió distintos eventos y conoció lugares icónicos, desde la Plaza de Mayo hasta la Bombonera.

Uno de sus momentos más emocionantes lo vivió cuando invitó a su papá al Cantando 2024. “Estuvo buenísimo porque yo ya conocía a todos, desde los que abrían la puerta hasta Marcelo Polino. Y mi viejo estaba ahí, conociendo a todos, saludando, disfrutando. Fue muy especial”, recordó.

“Me hizo conocer a Polino, Flavio Mendoza, Milett Figueroa… Fue una noche inolvidable. Y hasta me robé en broma una paleta de puntuación y se la devolví después. Nos reímos mucho”, sumó Humberto.

En casa, Humberto guarda más de diez cuadros con momentos clave de la carrera de su hijo, cada uno con su foto, el año y la edad que tenía cuando hizo la nota. Desde su primera entrevista con Luis Ventura como estudiante, hasta las recientes con Ángel de Brito o Jorge Rial, que llegó a superar las 300 mil visualizaciones en redes.

“Mi viejo fue el primero en confiar en mí. Y cuando alguien confía en vos con tanta fuerza, es inevitable que uno empiece a confiar también en uno mismo”, dice Santiago, emocionado.

“Yo vengo del comercio exterior, nada que ver con los medios. Pero siempre entendí que si lo apoyaba desde el principio, iba a llegar lejos. Y así fue. Hoy lo acompaño como papá, pero también como un fan más”, agrega Humberto.

Vocación, sacrificio y anécdotas con famosos

La charla está plagada de momentos divertidos y emotivos: desde una nota con Nito Artaza que no salió como esperaba, pero que le enseñó una gran lección profesional, hasta la tarde en la que se subieron al auto para buscar a Alejandro Fantino en una quinta de barrio Las Rosas. Lo encontraron, lo entrevistaron y, poco tiempo después, Santiago ya estaba invitado a Animales Sueltos.

“Fantino fue clave. Nos dio lugar, charló con nosotros, y al poco tiempo ya estábamos en su programa. Esa experiencia me marcó para siempre”, recuerda Santiago.

También mencionó los consejos de Mario Massaccesi y Jorge Rial, y cómo construyó su identidad en redes sociales con esfuerzo, constancia y un toque de carisma.

Ping pong con Santiago y Humberto

La entrevista terminó con un clásico “ping pong” de preguntas rápidas, con respuestas que muestran la complicidad y el cariño entre padre e hijo.

—¿Un programa que te gustaría conducir?

—Santiago: Intratables. También me gusta Polémica en el bar.

—¿Te gustaría hacer lo que hace él?

—Humberto: No, me siento muy realizado en mi carrera, pero me encantaría ser su productor o mánager.

—¿La mejor entrevista que hiciste?

—Santiago: Jorge Rial. Me dio lugar, entendió el formato, y salió redonda.

—¿Con qué figura te gustó más sacarte una foto?

—Humberto: Con Mónica Farro. Fue muy generosa con Santi cuando él recién llegaba a Buenos Aires.

—¿El famoso más y menos piola?

—Santiago: Más piola, Robertito Funez; y menos piola,Lizy Tagliani.

—¿Cuál fue el primer cuadro que mandaste a enmarcar?

—Humberto: La nota con Luis Ventura, cuando Santi tenía 19 años.

—¿Qué es lo que más te dice tu viejo?

—Santiago: Que me cuide y que sea buena persona.

—¿Qué te dicen de él en la calle?

—Humberto: Que es simpático y que hace lindas notas.

—¿Vas a ser el nuevo Tinelli?

—Santiago: Mmmm

—¿Va a ser el nuevo Tinelli?

—Humberto: Sí. Yo creo que sí. Y si no, va a ser Santiago Peretti, que es mejor.