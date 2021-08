Finalmente el sanfrancisqueño Jorge Tortorella (67) no ingresó a la última etapa del programa Bake Off que se emitirá en Telefé en los próximos meses.

Si bien tuvo que viajar a Buenos Aires tras haber quedado seleccionado entre los 60 principales candidatos, no pasó la última prueba. Sin embargo, lograr ingresar a esa instancia fue todo un desafío y una gran experiencia para el cocinero amateur.

“En un primer momento había 2200 anotados y luego quedé entre los últimos 60 participantes, allí fue cuando me convocaron para ir a Buenos Aires. Después quedaban creo que 18 personas para ir directamente al programa”, explicó Fernando Tortorella a El Periódico Radio 97.1.

Al mismo tiempo indicó que luego de su participación en Buenos Aires, le enviaron un mail donde le informaban que no había sido seleccionado en la última etapa: “De todas maneras me alentaron a que no deje la pastelería y que me esperaban en otra oportunidad”.

Para Tortorella fue toda una gran experiencia y se siente ganador por haber quedado entre tantos participantes. “Yo me lo doy por ganado, porque de 2200 que me eligieran entre los últimos 60, para mí fue una linda experiencia”, dijo.

“En la prueba que realicé en Buenos Aires me hicieron hacer una torta y a su vez le hicieron mostrarse delante de las cámaras para ver cómo me manejaba”, comentó.

En este sentido destacó la producción y el buen trato que recibió desde el programa de Telefé.