Sanfrancisqueña conquistó el Cerro Aconcagua: "Hay una sensación de haber logrado un sueño"

Silvina Fraschina (48), una sanfrancisqueña apasionada por el montañismo, logró un hito extraordinario al alcanzar la cumbre del Cerro Aconcagua, la montaña más alta de América con 6.961 metros de altura. Su desafío comenzó el 12 de enero con el primer encuentro del grupo de expedición y, tras días de preparación y esfuerzo, emprendió la travesía dos días después. Finalmente, el 26 de enero, después de un ascenso exigente, celebró su llegada a la cima en la Cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza.

Fraschina dio sus primeros pasos en la alta montaña en marzo de 2021 en Vallecitos (Mendoza) a partir de la invitación de un amigo. Y desde ahí, no paró más: “Cada vez que podía escaparme era hacia la montaña y siempre buscando ganar altura. La búsqueda de la soledad y de la inmensidad, en cada desafío, era la búsqueda de la unión con la montaña. En lo posible muchas veces auto gestionados, que tiene un sabor especial y una preparación distinta”.

La preparación

Detrás de la hazaña, hubo meses de intensa preparación física y mental. Pero previo a eso hubo un cambio radical en su estilo de vida, ya que, según contó, hasta sus 40 años fumaba e, incluso, tenía sobrepeso. Por eso el mensaje que busca trasmitir es que no hay edad para elegir el amor propio y el cuidado.

Así, físicamente se preparó con mucho entrenamiento en gimnasio, acompañada de un personal trainer, Diego Gutierrez, que era su guía: “Hacíamos hincapié en el peso que levantaba en cada ejercicio, siempre con el foco puesto en el objetivo más allá de los cambios físicos. Y desde mis inicios en alta montaña, comencé running para la parte aeróbica también acompañada de una profe que es una genia, Paula Giovaninni”.

Vale destacar, también, que comenzó un plan de nutrición de la mano de Silvina Contigiani, quien siguió toda su rutina.

“Mentalmente es la parte para mi más importante y lo vengo haciendo desde mis inicios en la montaña, pero encontré una mejor versión mía, hace dos años en una expedición, y también a través de un taller del silencio que tuve la oportunidad de hacer en septiembre del 2023, el taller vipassana, que cambio mi forma de mirar la vida y mis elecciones”, explicó.

Una vez tomada la decisión, la aventurera preparó todo lo necesario: una mochila de 80 litros, dos aislantes, una bolsa de dormir, botas de alta montaña, botas dobles para el día de cumbre, crampones, casco, pantalones de distintas telas que se usan según altura y temperatura, buzo polar, varias remeras primer piel y remeras de manga corta, medias de distintos materiales, campera y pantalón de goretex (para lluvia), varios buff (pañuelo elástico para cuello y cara), gorro de lana, guantes primer piel, guantes de polar tec, mitones (guantes sin dedo) de pluma y campera de pluma.

La travesía

El clima fue un aliado clave en la expedición, con condiciones favorables que facilitaron el ascenso: “El clima y la montaña nos bendijeron. Nos tocaron días hermosos, y en dos oportunidades en Canadá y Nido de Cóndores nevó bastante y hubo vientos fuertes, sobre todo durante la noche. Esas condiciones ponen a prueba el carácter y la voluntad en la montaña, y nos llevan cada vez más fuera de nuestra zona de confort. Es en esos momentos donde más empuje debe tener nuestra mente y más amor nuestro corazón, para poder transcurrir sin perder la calma”.

Para ella, quienes eligen el montañismo como un estilo de vida terminan comprendiendo que lo importante es el camino, más allá de alcanzar la cumbre. “Es ese día el que comprendemos el amor real y sentimos el verdadero respeto por la montaña. Desde ese momento, cambia la ecuación y el foco en esta conexión hermosa. Desde ese momento podemos ver la cumbre en cada momento, desde que preparamos el viaje, armamos la mochila, desde que damos el primer paso. Hay muchas cumbres y el disfrute y amor esta ahí”, sostuvo.

De todas maneras, en cada expedición surgen diferentes exigencias: “Hay momentos difíciles en cada expedición, por clima, temas físicos, de altura. En mi caso, el día de cumbre, en la cueva a 6700 metros sobre el nivel del mar sentí que no podía más, pero mi guía Diego Cofone, que siempre me dio la confianza de la cumbre, me dijo palabras clave que accionaron en mí”.

“También venía desde el primer día de expedición haciendo un trabajo intenso con mi mente y fue en ese momento que me ayudó mucho. Fue conectar con el aquí y ahora más allá del cansancio, más allá de la altura. Conciencia plena para poder continuar a pesar del agotamiento, pensando que a metros estaba mi sueño”, reflejó.

Según contó, el día en que se decide hacer cumbre, se caminan varias horas, en su caso unas 11, siempre cuesta arriba, incrementándose la dificultad y la presión al respirar: “Se hace un esfuerzo físico y mental muy grande. Todo el tiempo la mente va atravesando distintos estados de conciencia y las dudas también aparecen. Es hermosamente duro”.

“La bajada, que son cinco o seis horas, son también un desafío, porque el cuerpo ya está muy agotado; ahí requiere toda nuestra atención para no cometer errores que puedan ser graves. Ese día fueron en total 16 horas, donde se corren muchos riesgos, sobre todo en los filos”, apuntó.

Nuevos paisajes y la cima

“Es difícil de poner en palabras”, dijo Fraschina tratando de encontrar la forma de describir el momento de llegar a la cumbre. “De hecho cada vez que lo pienso, lloro. Hay una sensación de haber logrado un sueño, pero se completa con el sentimiento de agradecimiento al universo porque me sentí uno con él. El sentimiento de que la montaña me abrió su puerta y me bendijo para poder estar ahí. Ver la inmensidad desde ese punto con los ojos y el alma es indescriptible, se siente mucha paz”, manifestó.

Además, retrató: “Todo es increíble desde la cima, el cielo, la inmensidad de la cordillera, todo alrededor, porque se mira en todas las direcciones; pero la pared sur del Aconcagua tiene un brillo especial, es imponente, atrae por energía. En los campamentos anteriores todo es majestuoso también, los atardeceres, los picos nevados que se ven alrededor y que van quedando más abajo. La cumbre del Mercedario que se ve imponente con su glacial”.

“Todo es magnánimo. Y mucho sentir tiene que ver con la energía y el amor con que lo miramos”, subrayó.

Para cerrar, agradeció a las personas que la acompañaron en el camino, a su mamá que siempre estuvo presente, a su papá que la acompaña a todos lados y a su familia en general que siempre la apoya.

¿Qué te motivó a elegir el Aconcagua como objetivo?

Cuando subí mi primera montaña de altura, al llegar al col Vallecitos Plata, lo vi y quedé impactada. Fue un amor a primera vista. Fue una energía de atracción muy fuerte. Desde ese momento y cada vez que ingresaba a alguna montaña en Mendoza, y lo iba viendo en mis caminos, le hablaba. Estoy loca, lo sé (risas), pero fue como una amistad que fue creciendo. Yo lo veía según la montaña que hacía. A veces en las cumbres se veía al final. O en otros caminos se va viendo mientras se transita. Pero cada vez que lo veía, yo le hablaba: “Hola amiguito”. Y más adelante empecé a decirle “Hola amiguito, algún día voy a ir a verte”. Fue creciendo ese deseo con el tiempo y en cada vez que lo veía, era como la necesidad de ver a un amigo, de conocer su hogar. Hoy puedo decirte que cuento los días para ir de nuevo y permanecer más tiempo de otro modo. Es ese amigo que ansío ver cada vez que pueda.