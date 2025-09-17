San Francisco vibrará al ritmo de la tercera edición del Drum Fest

La ciudad de San Francisco se prepara para una jornada vibrante y cargada de ritmo con la llegada del Drum Fest, que este año celebra su tercera edición. El evento se llevará a cabo este jueves 18 de septiembre a las 20:30 en el Centro Cultural San Francisco, con entrada libre y gratuita, y promete ser una verdadera fiesta.

"En esta edición decidimos sumar bateristas que no estuvieron en las anteriores, justamente para que la gente los conozca. Muchos no tocan en bandas, pero son excelentes músicos, y este es el espacio para que puedan mostrar lo que saben", expresó Jorge Abrate, uno de los organizadores junto a Beto Illusi, ambos docentes y referentes de la batería en la ciudad.

Desde su primera edición, el Drum Fest fue creciendo en propuesta y convocatoria. “La primera vez lo hicimos en el Centro Cultural y pusimos ocho baterías sonando al mismo tiempo, fue una locura”, recordaron entre risas. “La segunda, armamos tres grupos de a tres bateristas, tocando en tandas con solos individuales. Esta vez también serán tres bateristas, pero con una novedad: vamos a improvisar sobre una pista. Es una forma distinta que nos motiva mucho, porque hay que prepararse para un espectáculo tanto individual como grupal”.

El evento no solo se trata de exhibiciones musicales, sino de un proyecto pedagógico y cultural más amplio. “Queremos demostrar que la batería no es solo un instrumento de rock. Hoy se usa en folklore, tango, jazz, cualquier género. Es un instrumento que tomó mucho protagonismo en los últimos diez años, incluso académicamente ya se la considera parte de la cátedra armónica y rítmica, separada de la percusión”, explicó Abrate.

En ese sentido, remarcó el impacto que el movimiento está generando entre las nuevas generaciones: “Somos profesores, y cada vez hay más gente que se suma a aprender. Al principio llegan sin conocer mucho, pero después, cuando empiezan a escuchar música, descubren cómo la batería está presente en todos los estilos. Muchos de nuestros alumnos nos dicen ‘yo pensaba que era imposible tocar’ y terminan tocando sobre pistas o incluso en estos eventos”.

Improvisación, creatividad y comunidad

Uno de los aspectos más valorados por quienes participan del Drum Fest es el espacio que se genera para la creatividad y la conexión entre músicos. “Hay que escuchar al que improvisa al lado y enganchar el ritmo justo para continuar. Eso tiene mucho que ver con la creatividad del músico para resolver sobre la marcha”, detalló Abrate.

Además, el evento se consolida como un punto de encuentro para la comunidad de bateristas de la ciudad y como una oportunidad de trabajo para muchos de ellos: “Es una exhibición, sí, pero también puede ser una salida laboral. A muchos se les acercan personas que quieren aprender, armar una banda, tomar clases. Este festival también sirve para eso, para generar redes”.

El Drum Fest cuenta con el respaldo del municipio y su Dirección de Cultura. “Queremos agradecer a la Municipalidad, a Cultura y a Gabriel Quaranta (director) que nos abrió las puertas, escuchó nuestras ideas y nos ayudó con el espacio y el sonido. Gracias a ese apoyo podemos hacer esto posible”, destacaron desde la organización.

El sueño, aseguran, va más allá de San Francisco. “Con Beto tenemos la ilusión de que este movimiento crezca a nivel nacional. Vemos cómo la batería se va incorporando a todos los estilos y queremos que este evento sea una plataforma para mostrarlo. Pero paso a paso: hoy estamos concentrados en esta tercera edición, que ya es mucho”.