San Francisco tiene nuevo punto de encuentro: abrió “La Café Chopp”

San Francisco sumó una nueva propuesta gastronómica con la inauguración de “La Café Chopp”, un local que busca convertirse en punto de encuentro para quienes disfrutan de un buen café o una cerveza artesanal. El espacio, ubicado en Bv. 25 de Mayo 1110, invita a compartir momentos en familia o con amigos en un ambiente distendido, con buena música y atención personalizada.

El emprendimiento fue impulsado por Sebastián Miranda y Candela Ferrero, quienes decidieron combinar dos bebidas emblemáticas para distintas estaciones del año. “La idea surgió de crear un negocio donde se pudiera complacer a los clientes tanto en invierno como en verano. Es ahí donde se nos ocurrió combinar estas dos bebidas populares que tienen su mayor auge en cada estación”, explicaron los propietarios.

Con experiencia previa en gastronomía, los dueños señalaron que el proyecto fue fruto del trabajo conjunto. “Detrás de este proyecto estuvimos par a par, apoyándonos uno al otro. Ya habíamos tenido un comedor parrillada y habíamos incursionado en lo que es cafetería”, contaron.

La idea, agregaron, fue “fusionar una de las infusiones más consumidas por la gente y una de las bebidas también más elegidas, ambas con más auge en sus respectivas estaciones. Todos sabemos que el café se toma todo el año, pero en invierno la demanda aumenta, y el chopp, a la inversa”.

Un ambiente familiar y distendido

El espacio fue diseñado para ofrecer comodidad y tranquilidad. “Queremos que sea un lugar familiar, un sitio donde se pueda disfrutar y descansar, o también realizar reuniones, entrevistas y eventos como festejos de cumpleaños, celebraciones del Día del Amigo o despedidas de año”, señalaron.

Según destacaron, lo que diferencia a La Café Chopp es “la cordialidad, la buena atención y la calidad de los productos, tratando siempre de que los clientes se vayan lo más conformes posible”.

Carta, promociones y horarios

El menú ofrece una amplia variedad de cafetería, tres tipos de cerveza tirada, bebidas con y sin alcohol, además de pizzas, picadas y tostados. “Estamos por lanzar este fin de semana promociones muy buenas de inauguración, que estaremos subiendo a las redes sociales del negocio”, adelantaron.

El local abre de 7 a 13 y de 16 a 00, y se puede encontrar en Instagram como @lacafechopp.sf.

“Es otro sueño cumplido, otra meta alcanzada. Nos sentimos súper felices, quienes nos conocen saben que empezamos sin nada y que fue todo esfuerzo y sacrificio para llegar hasta donde estamos. Con esfuerzo y ganas, el éxito tiene otro sabor”, expresaron Miranda y Ferrero.