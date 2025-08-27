San Francisco será epicentro del debate técnico y normativo sobre la distribución de gas natural en Argentina, al recibir el Seminario Anual ISGA - FESUBGAS los días 4 y 5 de septiembre, en las instalaciones de la Tecnoteca San Francisco. El encuentro, de alcance nacional, está destinado a cooperativas y empresas subdistribuidoras de gas, con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio, promover la innovación y consolidar buenas prácticas.

La organización corre por cuenta del Instituto de Subdistribuidores de Gas de la Argentina (ISGA) y la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina (FESUBGAS), y este año tendrá por primera vez a San Francisco como ciudad anfitriona.

“El seminario es una reunión anual que, por lo general, se realiza en el interior del país. Está organizado por ISGA y FESUBGAS, que agrupan a distintas subdistribuidoras encargadas de operar las redes domiciliarias, comerciales e industriales de gas”, explicó el presidente de EMUGAS, Mario Daró.

Capacitación técnica y actualización normativa

Durante dos jornadas, profesionales del sector compartirán charlas, debates e intercambios sobre temáticas clave para el rubro. “Tiene características técnicas. Son charlas breves que se eligen de un temario amplio. Se priorizan los temas que más interés despiertan entre las subdistribuidoras y disertan especialistas en la materia”, señaló Daró.

El evento también busca unificar criterios de interpretación normativa y fomentar la actualización continua en un contexto regulatorio dinámico. “Permanentemente surgen nuevas normativas. El Enargas es el ente que dicta las resoluciones aplicables, y nosotros somos quienes las bajamos a la tierra, en contacto con los clientes”, remarcó el presidente de EMUGAS.

Presencia de autoridades nacionales y disertantes técnicos

Uno de los momentos más destacados será la presencia del interventor del Enargas, el ingeniero Carlos Casares, quien llegará a San Francisco durante la primera jornada del evento. “Es la primera vez que una máxima autoridad del Enargas participa en el interior del país. También van a estar referentes técnicos de Ecogas, Litoral Gas, TGN y TGS”, detalló Daró.

La agenda contempla una apertura protocolar el jueves por la mañana, seguida por las primeras charlas técnicas. Luego del almuerzo, se sumarán las autoridades nacionales y locales, entre ellas el intendente Damián Bernarte, para realizar una presentación institucional. Las actividades continuarán el jueves por la tarde, se retomarán el viernes por la mañana y finalizarán después del almuerzo.

Más de 100 inscriptos y espacio para áreas administrativas

Según adelantó el titular de EMUGAS, ya hay más de cien inscriptos confirmados, y la convocatoria sigue abierta hasta el viernes previo al evento. “Este año le estamos agregando un espacio más dentro de la Tecnoteca, orientado a cuestiones comerciales y administrativas. Aunque el foco del seminario son las charlas técnicas, también se abordarán temas como facturación, gestión de sistemas y manejo operativo”, explicó.

La posibilidad de que San Francisco fuera sede del seminario fue gestionada por EMUGAS desde el año pasado. “Venimos manifestando nuestro interés desde entonces. Gracias al personal que tenemos, las auditorías que recibimos pasaron prácticamente sin observaciones. Eso nos posicionó muy bien dentro de las subdistribuidoras del país, y por eso hoy somos los anfitriones”, valoró Daró.