San Francisco formará parte de las 11 sedes argentinas del Encuentro de Cine Europeo 2025 (ECE), una iniciativa cultural impulsada por la Unión Europea en Argentina, junto a embajadas e institutos culturales de países miembros y con el acompañamiento de la Municipalidad de San Francisco.

La cita será el viernes 18 y sábado 19 de octubre en el Centro Cultural San Francisco (Mitre esquina J. J. Paso), con entrada libre y gratuita, y ofrecerá la proyección de cuatro películas seleccionadas que representan a España, Suecia, Portugal y Bélgica.

Bajo el lema “Miradas que nos acercan, historias que nos transforman”, esta XXI edición propone un recorrido por relatos contemporáneos que abordan vínculos familiares, tensiones sociales, búsquedas personales y desafíos colectivos, promoviendo el diálogo intercultural a través del cine.

La coordinación local estará a cargo de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Gobierno, mediante la participación del especialista en producción audiovisual Félix Piñero, y la presentación de las películas estará a cargo del licenciado Emiliano Lavezzini, reconocido docente y productor.

El evento está dirigido a cinéfilos, estudiantes, profesionales del sector, integrantes de colectividades europeas y al público general interesado en vivir una experiencia cinematográfica con enfoque cultural y social.

Programación en San Francisco:

Viernes 18 de octubre

20:00 h – Jokes & Cigarettes (España, 105’) Ambientada en la Barcelona de los años 60, narra el surgimiento del fenómeno humorístico Eugenio, ícono del humor irónico y contracultural.

22:00 h – And the King Said, What a Fantastic Machine (Suecia, 85’) Un ensayo visual sobre la evolución de la cámara y el impacto de la imagen en la vida moderna.

Sábado 19 de octubre

19:00 h – Vadio (Portugal, 91’) Un viaje de búsqueda afectiva entre dos jóvenes que atraviesan el desolado Alentejo en busca de redención.

20:45 h – Pasos Perdidos (Bélgica, 71’) Seis historias cruzadas en la antesala de un tribunal, donde el amor, la justicia y el perdón se entrelazan en un mismo espacio.

El Encuentro de Cine Europeo busca consolidarse como un espacio de intercambio cultural y reflexión a través del lenguaje universal del cine.