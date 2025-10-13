San Francisco será sede del Encuentro de Cine Europeo 2025
El Centro Cultural San Francisco recibirá cuatro películas de países europeos en el marco de un evento internacional que celebra la diversidad cultural. La entrada será libre y gratuita.
San Francisco formará parte de las 11 sedes argentinas del Encuentro de Cine Europeo 2025 (ECE), una iniciativa cultural impulsada por la Unión Europea en Argentina, junto a embajadas e institutos culturales de países miembros y con el acompañamiento de la Municipalidad de San Francisco.
La cita será el viernes 18 y sábado 19 de octubre en el Centro Cultural San Francisco (Mitre esquina J. J. Paso), con entrada libre y gratuita, y ofrecerá la proyección de cuatro películas seleccionadas que representan a España, Suecia, Portugal y Bélgica.
Bajo el lema “Miradas que nos acercan, historias que nos transforman”, esta XXI edición propone un recorrido por relatos contemporáneos que abordan vínculos familiares, tensiones sociales, búsquedas personales y desafíos colectivos, promoviendo el diálogo intercultural a través del cine.
La coordinación local estará a cargo de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Gobierno, mediante la participación del especialista en producción audiovisual Félix Piñero, y la presentación de las películas estará a cargo del licenciado Emiliano Lavezzini, reconocido docente y productor.
El evento está dirigido a cinéfilos, estudiantes, profesionales del sector, integrantes de colectividades europeas y al público general interesado en vivir una experiencia cinematográfica con enfoque cultural y social.
Programación en San Francisco:
Viernes 18 de octubre
- 20:00 h – Jokes & Cigarettes (España, 105’) Ambientada en la Barcelona de los años 60, narra el surgimiento del fenómeno humorístico Eugenio, ícono del humor irónico y contracultural.
- 22:00 h – And the King Said, What a Fantastic Machine (Suecia, 85’) Un ensayo visual sobre la evolución de la cámara y el impacto de la imagen en la vida moderna.
Sábado 19 de octubre
- 19:00 h – Vadio (Portugal, 91’) Un viaje de búsqueda afectiva entre dos jóvenes que atraviesan el desolado Alentejo en busca de redención.
- 20:45 h – Pasos Perdidos (Bélgica, 71’) Seis historias cruzadas en la antesala de un tribunal, donde el amor, la justicia y el perdón se entrelazan en un mismo espacio.
El Encuentro de Cine Europeo busca consolidarse como un espacio de intercambio cultural y reflexión a través del lenguaje universal del cine.