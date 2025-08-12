San Francisco será sede de un ciclo de capacitaciones en conservación del patrimonio cultural

Desde el 10 de septiembre y hasta noviembre, San Francisco albergará un ciclo de capacitaciones orientado a la conservación del patrimonio cultural, una iniciativa conjunta de la Agencia Córdoba Cultura, la Municipalidad de San Francisco, la Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. Raúl G. Villafañe” y el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad y la región, con el objetivo de promover el cuidado y la valoración del legado material e inmaterial local.

El programa, según informó la Escuela Superior de Bellas Artes, propone una formación intensiva y accesible, con cuatro jornadas virtuales sincrónicas y dos encuentros presenciales —uno de apertura y otro de cierre—. Está dirigido a trabajadores de museos, bibliotecas, archivos, centros culturales, docentes, estudiantes del nivel superior y personas vinculadas a la gestión cultural o educativa.

Entre los temas a tratar se incluyen procesos de patrimonialización, conservación preventiva, diagnóstico de bienes culturales, documentación y análisis de factores de deterioro.

La directora de la institución, Neli Rebeque, destacó que “a partir de la propuesta de Córdoba Cultura sobre la capacitación en Conservación de Patrimonio, la Escuela Superior de Bellas Artes comienza las gestiones para ofrecerse como sede de este ciclo de formación, considerando que ESBA cuenta con la carrera de Diseño de Espacio y el Profesorado de Artes visuales, sumado a los antecedentes de trabajos realizados por parte de la institución, como así muchos referentes que han pertenecido a nuestra casa”.

Rebeque subrayó que la iniciativa es una oportunidad para arquitectos, docentes, estudiantes y profesionales interesados en el patrimonio y la cultura, “ya que es importante tener la posibilidad de que llegue a la ciudad una formación de estas características, a cargo de profesionales destacados, modalidad combinada [...] y gratuitos”.

Asimismo, agradeció “el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura, a la Municipalidad de San Francisco. En la ESBA estamos muy emocionados y agradecidos por esta oportunidad que será seguramente el comienzo para otras propuestas de este tipo, ya se intenta valorizar la formación y el aporte a la cultura desde nuestra institución”.

Uno de los ejes centrales será la articulación con instituciones del nivel superior, lo que facilitará la participación de docentes y estudiantes y el desarrollo de futuras acciones conjuntas. La actividad final consistirá en la elaboración grupal de un Plan de Conservación sobre un bien cultural de la ciudad, integrando los conocimientos adquiridos durante la capacitación.

Todos aquellos interesados en sumarse a esta propuesta deberán completar el siguiente formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3faPV310ZLm4aUeBPuwQ1N4kHFKtJf3yg_4W4Fq9py_pQA/viewform?usp=sharing&ouid=104731099322881219026