San Francisco será sede de la Friki Feria Reto Kyodo

El sábado 25 de octubre, la ciudad de San Francisco recibirá a cientos de fanáticos de la cultura pop, el animé, los videojuegos y el K-pop con la realización de la Friki Feria Reto Kyodo, una propuesta gratuita con actividades para toda la comunidad.

La feria se llevará a cabo en dos escenarios principales: el Jardín Botánico y el foyer del Superdomo San Francisco, combinando propuestas al aire libre con stands, concursos y espectáculos, según informaron desde la organización.

El evento tendrá como eje central tres concursos: Cosplay, K-pop y dibujo, donde los participantes podrán mostrar su talento, competir y disfrutar de una jornada repleta de actividades interactivas y juegos.

El director de Cultura, Gabriel Quaranta, explicó que esta edición surge como una adaptación especial al contexto actual. “A pesar que este 2025 es un año complicado a nivel país, desde el municipio nos parece importante que los seguidores de esta propuesta tengan su encuentro. Es por eso decidimos hacer una versión diferente de la Friki Fest, pero con mismo objetivo, brindar un espacio donde se puedan reunir ya que sabemos que los fanáticos se preparan mucho para este evento”, señaló.

Por su parte, Lule Ceballos destacó que la feria no se limitará a un espacio comercial: “Será una Friki Feria, pero con una vuelta de tuerca, no solo será una feria comercial, vendrán participantes de distintos puntos de la provincia y el país. Vamos a aprovechar el espacio al aire libre para hacer tarde de juegos con muchísimas actividades para que el público suba al escenario y participe”.

En tanto, Mayco Cenizo subrayó el entusiasmo de la comunidad: “Sabemos que tenemos una comunidad muy fiel que espera este evento todo el año, por eso, quisimos proponer algo distinto, donde haya actividades constantes, para que la gente interactúe todo el tiempo”.

Los organizadores informaron que todas las novedades, inscripciones y consultas se canalizarán a través de la cuenta oficial de Instagram @sanfcofrikifest.