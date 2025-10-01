Este miércoles, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, formalizó la adhesión del municipio a la Red Iberoamericana de Municipios por las Infancias (IberINFANCIAS), una iniciativa impulsada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) que reúne a gobiernos locales, personas e instituciones de toda Iberoamérica comprometidas con el presente y el futuro de la niñez.

El acuerdo fue rubricado en un acto que contó con la participación del vicepresidente de la UIM para el Cono Sur, Daniel Cardozo, y el secretario de Políticas Sociales del municipio, Mauricio Vaschetto. También se conectaron de manera remota autoridades de la red desde México y España.

Durante su intervención, Bernarte destacó la importancia del trabajo local en materia de niñez: “Nosotros hemos asumido políticas públicas que no se venían llevando adelante en la ciudad, con la creación de un área específica dentro del municipio y múltiples espacios de contención y aprendizaje para las infancias, incluyendo tecnología, robótica y lenguas extranjeras”.

El intendente remarcó que esta adhesión permitirá enriquecer las políticas existentes, aprendiendo de experiencias exitosas de otros municipios. “Aceptamos inmediatamente la invitación a formar parte de esta red porque siempre queda mucho por trabajar”, expresó.

Por su parte, Cardozo resaltó que San Francisco es una ciudad modelo en este campo: “Sabemos que aquí se le da mucha importancia a las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Esta incorporación visibiliza lo que se está haciendo y genera sinergia con otros gobiernos locales de Iberoamérica”.

Desde la Secretaría de Políticas Sociales, Vaschetto recordó que esta decisión se enmarca en una estrategia integral que incluye la Defensoría de los Derechos del Niño, la participación en el programa MUNA de UNICEF y la conformación de un área local de niñez. “Este es un paso más de cooperación para compartir experiencias y fortalecer nuestra red”, afirmó.

La Red IberINFANCIAS está presidida por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (España) y conformada por municipios de México, España, Cuba, Chile, Ecuador y varias ciudades de Argentina, como Córdoba Capital, Villa María, Despeñaderos y próximamente Río Cuarto. El objetivo común: generar mejores políticas públicas que garanticen una infancia digna, segura y con futuro.