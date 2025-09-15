San Francisco se suma a una jornada latinoamericana para despertar vocaciones científicas en niñas

La Fundación Turing, en conjunto con la UTN San Francisco, realizarán el próximo sábado 4 de octubre la 4ª Jornada Latinoamericana de Talleres STEM – Ada Lovelace, una iniciativa internacional que se llevará a cabo en más de 80 sedes de Latinoamérica de forma simultánea.

La propuesta está dirigida a niñas de sexto grado de escuelas primarias, con edades entre 10 y 12 años, y busca despertar el interés por la ciencia y la tecnología, además de visibilizar el rol de la mujer en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El encuentro se desarrollará de 9:30 a 13 en la sede Rooftop de Fundación Turing, ubicada en Av. Yrigoyen 33. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa, ya que los cupos son limitados.

Durante la jornada se realizarán talleres lúdicos de computación, ciencia y estadística, especialmente diseñados para despertar la curiosidad de las niñas en un entorno amigable e inclusivo. Al finalizar, las participantes recibirán certificados y obsequios en homenaje a Ada Lovelace, reconocida como la primera mujer programadora de la historia.

Las personas interesadas pueden inscribir a las niñas a través del sitio oficial: adalovelace.net.ar o vía WhatsApp al 3564 47-4477.

Con esta propuesta, San Francisco se integra a una red regional que promueve la igualdad de oportunidades en ciencia y tecnología, apostando a la formación de nuevas generaciones de mujeres en campos tradicionalmente masculinizados.