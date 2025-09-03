San Francisco se prepara para la 19ª edición del Festival de Poesía "Mate Cocido con Tortas"

El Festival de Poesía y Encuentro de Escritores Mate Cocido con Tortas, organizado desde el espacio cultural y biblioteca popular Somos Viento, celebrará su 19ª edición los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre de 2025.

Durante el evento se desarrollarán actividades como talleres de formación, conversatorios, presentaciones de libros, mesas de lectura, feria de editoriales independientes, acciones teatrales y musicales, además de intervenciones poéticas en escuelas locales.

El encuentro reunirá este año a poetas y escritores provenientes de diversas localidades, incluyendo Córdoba capital, Villa María, Rafaela, Santa Fe, Alta Gracia, Paraná, La Rioja y Sierras Chicas, quienes compartirán sus obras e intercambiarán experiencias con la comunidad sanfrancisqueña.

El evento cuenta con la participación activa del Colectivo Poético Hacemos Bollitos, Somos Viento Biblioteca Popular y Espacio Cultural, LaTita Editora, el propio Festival de Poesía Mate Cocido con Tortas y el Taller Literario Mini Bollitos.