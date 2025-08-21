La Municipalidad de San Francisco, junto a representantes de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco, presentó los resultados del relevamiento económico realizado durante el Mundial de Ornitología y el Rally Cordobés 2025, desarrollados entre julio y agosto. La evaluación forma parte del programa “Números que cuentan”, y refleja un impacto económico total estimado en $329.762.958.

Durante una conferencia de prensa, se explicó que esta iniciativa es llevada adelante por el Laboratorio de Estadísticas y Datos “DataStatLab” y el Grupo de Investigación Sobre Aplicaciones Inteligentes (GISAI), con la participación de estudiantes que realizan encuestas de manera digital y segura.

El director general de Gobierno, Rodrigo Franceschi, subrayó la relevancia de estos eventos en la economía local: “Estos encuentros marcan un hito en la vida social, cultural y económica de nuestra ciudad. Nos invitan a hablar de economía naranja, esa que se basa en la creatividad, la cultura y el conocimiento como motores del desarrollo”.

Franceschi precisó que los sectores beneficiados fueron la hotelería, la gastronomía, el comercio, los proveedores de servicios y el empleo local. “Esto significa que cientos de familias trabajaron directa o indirectamente durante esos días, que la ciudad se activó y que proyectamos nuestra imagen en toda la región”, afirmó.

Por parte de la universidad, la ingeniera Laura Rivara señaló que el programa se consolidó en 2025 tras una experiencia piloto realizada el año anterior. “En 2025 ya relevamos tres eventos: el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, el Mundial de Ornitología y el Rally Cordobés. Aún restan San Francisco Expone, la Feria del Libro y la Maratón Ciudad de San Francisco”, detalló.

A su vez, la ingeniera Valeria Giletta destacó el valor estratégico de la información recabada: “La información estadística no solo permite evaluar lo que ocurrió, sino mejorar futuras ediciones. Este año sienta las bases para construir una línea de análisis comparativa a partir del próximo año”.

Según datos presentados durante la conferencia, el Mundial de Ornitología —que se realizó del 26 de julio al 3 de agosto en el Superdomo— dejó un impacto económico estimado en $133.146.000, relevado a partir de encuestas a canaricultores, vendedores, espectadores y jurados.

Respecto al Rally Cordobés, que finalmente se llevó a cabo los días 9 y 10 de agosto tras su suspensión en julio, el estudio determinó un impacto económico de $196.616.958, con encuestas realizadas a pilotos y navegantes.