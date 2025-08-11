Este lunes, San Francisco fue sede de una charla titulada “Inteligencia Artificial como dinamizadora de la competitividad y el potencial humano”, organizada por la Municipalidad, el Parque Industrial, Tecnológico y Logístico, y la Agencia de Competitividad de Córdoba. La actividad, desarrollada en el Parque Industrial, estuvo dirigida a empresarios, representantes de clústeres productivos, docentes, universitarios y actores vinculados a la innovación, y tuvo como oradora principal a la experta internacional Rebeca Hwang, vinculada a la Universidad de Stanford y radicada en Silicon Valley.

Según consignó la organización, el objetivo de la iniciativa fue fortalecer el ecosistema productivo y tecnológico de la región, posicionando a San Francisco como un polo de referencia en transformación digital e innovación.

El intendente Damián Bernarte destacó la alta concurrencia del auditorio y el interés de distintos sectores por la temática. “Me da muchísima alegría ver un auditorio muy concurrido en una ciudad que se caracteriza en su apego al trabajo, así que realmente entiendo que la temática que vamos a tratar hoy a cargo de una especialista como Rebeca Hwang despierta el interés de todos los niveles, no solo del empresariado sino de los clúster, docentes, universitarios que también hoy nos acompañan”, expresó.

Bernarte también subrayó la importancia estratégica del Parque Industrial en el desarrollo económico local: “Contamos con un Parque Industrial que no solo crece en infraestructura, sino también en calidad y diversidad de empresas, contando con servicios garantizados, accesibilidad vial y condiciones que permiten la radicación y expansión de nuevas inversiones”.

Por su parte, José Luis Frusso, presidente del Parque Industrial, Tecnológico y Logístico, señaló: “La inteligencia artificial más que una tendencia es una realidad que está redefiniendo los cimientos de la producción, la eficiencia y el empleo. […] Creemos firmemente que la IA es una herramienta crucial para alcanzar la excelencia, por eso es un verdadero honor tener hoy con nosotros a la Ing. Rebeca Hwang”.

En la misma línea, el secretario de Economía de Córdoba, Andrés Michel, sostuvo: “Estamos muy contentos de observar el interés que genera esta capacitación, en este parque se respira además de producción una producción conectada con el mundo, es una gran oportunidad contar con este tipo de charlas”.

Durante su intervención, Hwang analizó el impacto de la inteligencia artificial en procesos productivos, el desarrollo de talento humano y su capacidad para transformar economías locales. “Es muy motivador ver una comunidad tan comprometida con la innovación, el desarrollo productivo y el futuro del talento local, estos espacios de intercambio son fundamentales para conectar ideas, impulsar proyectos y fortalecer el ecosistema emprendedor”, afirmó.