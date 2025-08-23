La ciudad de San Francisco avanza con la renovación del antiguo edificio del Banco de Córdoba, que se convertirá en la nueva sede del Gobierno de la Región Centro, un proyecto con fuerte carga simbólica que apunta a consolidar la integración entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La obra contempla una inversión de más de 2.139 millones de pesos y un plazo de ejecución de diez meses.

Según informó el municipio, el inmueble —ubicado en la Plaza Cívica, con ingreso principal por calle Pellegrini— será completamente refuncionalizado, abarcando 1.530 m². El diseño busca mantener elementos originales, como los pisos y escaleras de granito, mientras se incorporan tecnologías para eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad institucional.

“Este proyecto nos enorgullece como ciudad y como región. Es una muestra concreta de lo que podemos lograr cuando trabajamos en conjunto, respetando nuestra historia pero con una mirada decidida hacia el futuro”, afirmó el intendente Damián Bernarte.

La transformación incluirá parasoles en las fachadas, sistema de iluminación LED, oficinas modulares, una sala de conferencias con capacidad para 160 personas, y espacios de atención al público. También se sumarán rampas y un ascensor hidráulico para garantizar accesibilidad universal.

Según indicó el municipio, una de las principales novedades será el traslado de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad al subsuelo del edificio, reforzando su rol estratégico en la planificación local.

El secretario de Infraestructura Carlos Ortega explicó que el proyecto prioriza el respeto por el valor patrimonial: “El concepto es el de un ‘edificio dentro de otro edificio’, preservando la estructura original y permitiendo que las intervenciones puedan ser reversibles. Es una obra que cambia la dinámica urbana y refuerza el vínculo entre el municipio y el gobierno provincial”.

Según señaló Bernarte, esta iniciativa se enmarca en un conjunto de obras que el municipio ha ejecutado con apoyo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba. Entre ellas mencionó la bulevarización de la calle 9 de Julio, la bicisenda elevada, los polideportivos sociales y la sede de la Universidad Provincial.

Con esta renovación, San Francisco busca no solo recuperar un edificio emblemático de los años 70, sino también consolidarse como un eje institucional del centro del país.