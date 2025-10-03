UTN Facultad Regional San Francisco, a través del Departamento de Ingeniería Electrónica, organiza la segunda fecha de la zona centro de la Competencia Nacional de Robótica, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el Superdomo (Bv. 25 de Mayo 1293). El evento comenzará a las 9:30 y reunirá a equipos de múltiples provincias en una competencia abierta al público.

Se trata de una fecha más de la zona centro de la Liga Nacional de Robótica (LNR), que involucra a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, Córdoba y el norte de Buenos Aires. Durante la jornada se asignarán puntos a los equipos participantes que suman para el ranking nacional en cada categoría.

Acompañan en la organización del encuentro, además, la Municipalidad de San Francisco, a través del Área de Juventud; la Escuela PROA Técnica; la Escuela PROA Desarrollo de Software; la Escuela PROA Biotecnología; la Escuela PROA Desarrollo de Software de Porteña; el IPET N° 50 “Emilio F. Olmos”; el IPET N° 264 “Teodoro Asteggiano”; y el IPETyM N° 89 “Paula Albarracín” de Devoto.

La competencia reunirá a estudiantes, docentes, entusiastas y público general en una jornada que promueve el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo tecnológico.

El objetivo de la Competencia de Robótica es incentivar, entre los estudiantes de los niveles medio y universitario, la capacidad creativa para la aplicación de la tecnología en la construcción artesanal de robots, integrando conocimientos de mecánica, electricidad y electrónica adquiridos durante su formación áulica. Estas actividades estimulan y fomentan la participación de los estudiantes en las actividades de divulgación, investigación y desarrollo, que llevan adelante los grupos de I+D de las carreras de grado de la universidad, en particular, de Ingeniería Electrónica.

Este año participarán las modalidades Sumo, Sumo RC, Mini Sumo, Mini Sumo Pro, Carrera, Carrera Pro, Fútbol, Laberinto y Micro Sumo.

Podrán participar personas de ambos sexos y cualquier edad, de cualquier lugar de las provincias que integran la zona. Para hacerlo, es necesario contar con robot propio. Pueden anotarse equipos de hasta cuatro personas o bien personas de manera individual.

La inscripción a dicha competencia se realiza a través de un usuario y contraseña que cada participante deberá generar en la página oficial de la Liga Nacional de Robótica https://sistema.lnr-argentina.com.ar/login.

Cronograma

El evento contará con el siguiente cronograma:

9:30: Ingreso de participantes

10:00 a 11:00: Homologación de robots

11:30 a 12:00: Reunión de capitanes

12:00 a 13:00: Receso

13:00 a 17:00: Desarrollo de las rondas de competencia

17:00 a 18:00: Entrega de premios y cierre

Una Liga Federal

La Liga Nacional de Robótica fue creada en 2012 con el objetivo de unificar el calendario de competencias robóticas del país y consagrar campeones nacionales por categoría. Su nacimiento fue impulsado por el Grupo de Robótica y Simulación (GRS) de la UTN Facultad Regional Bahía Blanca, junto con otras regionales de UTN —entre ellas San Francisco— y la carrera de Ingeniería de la UBA.

Desde entonces, la liga promueve una organización democrática con representantes de cada sede y reglamentos consensuados, que se ajustan anualmente mediante votación. Este enfoque permite mantener la identidad de cada torneo local, respetando un marco común de competencia.