El Gobernador Martín Llaryora encabezó la ceremonia de entrega de equipamiento destinado a potenciar el programa provincial de Guardias Locales de Prevención y Convivencia, una iniciativa que en esta oportunidad alcanzó a 130 localidades de toda Córdoba.

San Francisco fue uno de los municipios beneficiados en la histórica inversión que busca consolidar un "cambio de paradigma" en la política de seguridad, a través del trabajo coordinado entre Provincia y municipios.

Durante el acto, desarrollado en el Centro Cívico del Bicentenario, se realizó una importante transferencia de recursos y capacitación a las comunas, entre ellos: 60 camionetas Nissan Frontier 0km destinadas a 45 localidades; 78 armas menos letales para agentes de 25 Guardias Locales que completaron la capacitación con la Policía de Córdoba; 200 chalecos balísticos.

La seguridad como "eje central"

El mandatario provincial subrayó que la seguridad es un "tema central, porque sin seguridad no se pueden desarrollar otros derechos". Destacó el compromiso de los intendentes que se sumaron al programa, incluso sin ser obligatorio.

“El cambio de paradigma que estamos llevando adelante solo es posible con el compromiso de todos, más allá del partido o de la religión, porque lo que nos importa es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos,” expresó Llaryora.

Por su parte, la vicegobernadora Myrian Prunotto resaltó la articulación política: “En Córdoba podemos demostrar con hechos que somos distintos. Hoy estamos aquí representantes de todos los partidos políticos y llevamos adelante políticas de Estado que tienen que ver con la seguridad.”

Esta entrega se suma a una inversión histórica que incluye la reciente adquisición de 700 camionetas y 600 motocicletas ya integradas a las tareas de patrullaje en todo el territorio cordobés. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, concluyó: “Este es un Gobierno que planifica, invierte y cumple, porque estamos en la calle.”

Actualmente, el programa cuenta con 200 Guardias Locales en funcionamiento en toda la provincia.