El próximo martes 19 de agosto, a las 19:00, la Tecnoteca de San Francisco será sede de una nueva edición de las Jornadas Tecnológicas, con una charla dedicada a la ciberseguridad y a la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. La actividad es gratuita y abierta a madres, padres, docentes y profesionales, con una duración aproximada de dos horas.

El encuentro llevará por título “Grooming y control parental: cómo proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales” y estará a cargo de Gonzalo Castillo, investigador de la UTN San Francisco, quien advirtió que “no es un problema exclusivo de las grandes ciudades, en San Francisco también ocurre y mucho”.

El secretario de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva del municipio, Germán Fassetta, subrayó la importancia del trabajo conjunto con UTN: “Traer una temática tan pertinente y necesaria como el grooming, que es una preocupación recurrente en el ámbito educativo y familiar, es fundamental”.

Por su parte, la vicedecana de la UTN, Claudia Verino, destacó el rol de la universidad en la transferencia de conocimiento a la comunidad y adelantó que esta será la primera de varias charlas sobre ciberseguridad, seguidas por otras sobre ciberestafas y riesgos en pymes y empresas.

Las Jornadas Tecno forman parte de un programa más amplio de innovación que incluye capacitaciones y exposiciones de tecnología industrial, según indicó Micaela Mulassano, responsable del área.

Los interesados en participar deben inscribirse previamente a través del formulario disponible en: https://forms.gle/rKBxVrg6LD9mdLVH6.