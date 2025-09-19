Este viernes, en una conferencia de prensa realizada en Tecnoteca, la Municipalidad de San Francisco presentó oficialmente “Bus en Línea”, una nueva funcionalidad integrada en la app oficial de la ciudad que permite visualizar en tiempo real el recorrido de los colectivos urbanos, conocer la ubicación de las unidades y calcular el tiempo estimado de llegada a cada parada.

El anuncio estuvo encabezado por el intendente Damián Bernarte, junto a los referentes del área de Innovación, Juan Pablo Bono, director, y Micaela Mulassano, secretaria. Además funcionarios del equipo de gestión.

La función ya se encuentra disponible para los más de 9.000 usuarios que utilizan la app San Francisco. “Tocando la parada del colectivo que usamos, vamos a poder saber cuántos minutos faltan para que llegue, y así organizar mejor el tiempo de nuestra vida”, expresó Bernarte. “Es un desarrollo 100% municipal que hicimos con recursos propios y profesionales del Estado local, y eso nos llena de orgullo”, agregó.

Tecnología al servicio del vecino

Juan Pablo Bono, director de Innovación, explicó que “Bus en Línea” se integra al ecosistema digital de la app, que ya ofrece servicios como el boleto digital, estacionamiento medido, reclamos al 103, San Francisco en Bici, y alertas de tránsito.

La nueva función permite:

Visualizar la ubicación en tiempo real de los colectivos urbanos.

Ver qué línea se aproxima a una parada determinada.

Estimar el tiempo de espera para cada parada.

Compartir fácilmente la información con otras personas.

“Esto mejora la experiencia del usuario, reduce la incertidumbre y optimiza la organización del tiempo”, explicó Bono. Además, destacó que el desarrollo no requirió inversiones externas: “Aprovechamos el equipamiento que ya teníamos y lo potenciamos con trabajo local”.

Datos y servicios: una app que sigue creciendo

Micaela Mulassano, integrante del área de Innovación, resaltó la importancia del trabajo transversal entre distintas áreas del municipio y el uso de datos para mejorar la gestión pública. “Hoy podemos decir que más de 10.000 personas usan el transporte urbano de forma mensual, y 8.400 lo hacen por razones culturales, deportivas o sociales”, remarcó.

También se anunció que próximamente se incorporarán nuevos trámites municipales dentro de la app, y se avanzará con la digitalización total de gestiones en áreas como comercio, obras e infraestructura.

Bernarte cerró la conferencia destacando que “San Francisco se moderniza, pero lo hace sin perder su identidad. Creamos herramientas para mejorar la vida de la gente, con una gestión transparente, eficiente y comprometida”.