En un trabajo conjunto entre la Municipalidad de San Francisco y la empresa Setil, se puso en marcha un programa de Tours Educativos con el objetivo de impulsar el turismo alternativo en la ciudad. La propuesta, que no tiene costo para los participantes, permitirá recorrer distintos espacios culturales, productivos y educativos desde abril hasta octubre, según informaron las autoridades locales.

El director general de Gobierno, Rodrigo Franceschi, explicó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta de la empresa Setil y destacó la importancia de “la sinergia entre lo público y lo privado que redunde en beneficio de los vecinos”.

Por su parte, el representante de Setil, Cristian Levrino, remarcó que “en la ciudad de San Francisco tenemos todos esos recursos para poder brindar una experiencia espectacular a cada uno de los chicos que requiera el recorrido que necesite”.

El tour contempla visitas a espacios como la Tecnoteca con Planetario, el Archivo Gráfico y Museo Histórico, la UTN Facultad Regional, el Parque Industrial, el Museo Héroes de Malvinas, la Catedral, Radiocanal, Bomberos Voluntarios, la Planta de Medicamentos, la Planta de Efluentes y la Reserva Natural de Aves, entre otros.

Además, se creó una Central de Reservas para que docentes, instituciones y grupos interesados puedan organizar sus recorridos. Las inscripciones se realizan al teléfono 3564-574382 o al correo centraldereservas.sanfco@gmail.com.

En paralelo, San Francisco presentará esta propuesta en la Feria de Turismo en Acción en Córdoba y en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizará del 27 al 30 de septiembre en la Sociedad Rural de Buenos Aires.