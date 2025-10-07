San Francisco lanzó su Primer Concurso Literario Infantil Municipal

La Municipalidad de San Francisco presentó oficialmente el 1er Concurso Literario Infantil Municipal, una iniciativa impulsada por la Dirección de Cultura junto a la Dirección General de la Mujer, Género y Diversidad. El certamen tiene como propósito incentivar la creatividad, la escritura y la reflexión de las infancias en torno a valores como el respeto, la convivencia y la diversidad en sus múltiples formas.

Destinado a chicos y chicas de entre 10 y 13 años, el concurso propone la escritura de un cuento inédito en idioma español, de hasta dos páginas de extensión, en formato digital (PDF). El género narrativo es libre —fantasía, realismo, ciencia ficción, terror, etc.— y las obras deberán presentarse con título y seudónimo, sin datos personales visibles en el archivo.

El tema central gira en torno a historias que aborden la diversidad cultural, de géneros, lingüística, étnica, sexual, corporal, entre otras, en un marco de sociedad libre de violencias y discriminación.

Las presentaciones estarán abiertas hasta el 20 de octubre y se realizarán a través de un formulario en línea: 👉 Formulario de inscripción También se encuentra disponible en la bio de Instagram de la Dirección de Cultura (@dirculturasanfrancisco).

Un jurado conformado por referentes del ámbito literario y cultural local será el encargado de elegir un primer, segundo y tercer puesto, además de cinco menciones especiales. Las ocho obras seleccionadas serán publicadas en una antología impresa por el municipio, y sus autoras y autores recibirán diplomas y ejemplares en papel.

La entrega de premios se realizará durante la próxima edición de la Feria del Libro de San Francisco, en una fecha a confirmar.

Para más información o consultas, se puede escribir a: 📩 concursoliterariosanfco@gmail.com

Con esta propuesta, el municipio busca seguir fortaleciendo espacios de participación cultural para las infancias, promoviendo la inclusión a través del poder de la palabra.