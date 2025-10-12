La Municipalidad de San Francisco firmó un convenio específico con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba para lanzar el Concurso Nacional de Ideas “Arquitectura para la gestión pública del futuro”, que definirá el proyecto para la nueva sede del Gobierno Municipal.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Damián Bernarte, el secretario de Infraestructura Carlos Ortega y el presidente de la Regional 2 del Colegio de Arquitectos, Diego Pereira, en un acto que marcó el inicio formal del proceso de formulación de bases del certamen, cuya apertura será el 26 de octubre y el cierre el 10 de diciembre de 2025.

Durante el anuncio, Bernarte subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y las instituciones: “Representa el espíritu de lo que pretendemos, trabajar junto a las instituciones de la comunidad. En este caso, profesionales de la arquitectura interactuando con el municipio y la academia. Es un paso importante hacia un proyecto colectivo para nuestra ciudad”.

El intendente también anticipó que la futura sede podría construirse en el edificio actual de la Departamental de Policía, cuya cesión está siendo gestionada ante el Gobierno provincial. “Queremos centralizar la gestión y darle al centro cívico de la ciudad el carácter institucional que siempre buscamos”, señaló.

El concurso, que se regirá por el reglamento de FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos), estará abierto a todos los arquitectos matriculados del país, y la participación será gratuita. Los premios serán de $22 millones para el primer lugar, $12 millones para el segundo y $6 millones para el tercero, además de menciones honoríficas.

Según explicó Carlos Ortega, este convenio se desprende de un acuerdo marco previo y garantiza la transparencia y profesionalismo del proceso: “El Colegio de Arquitectos será el encargado de organizar y difundir el concurso, lo que asegura una amplia convocatoria a nivel nacional”.

Por su parte, Diego Pereira destacó que se trata de un concurso de ideas no vinculante, pero que permitirá incorporar las mejores propuestas al proyecto final. Todas las ideas ganadoras pasarán a ser propiedad del municipio. Además, indicó que las bases estarán disponibles para su descarga en la web oficial del Colegio de Arquitectos.

El Colegio asumirá todos los gastos de organización, asesoría y jurado, mientras que la Municipalidad se hará cargo del pago de los premios.