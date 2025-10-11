La Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de San Francisco puso en marcha la undécima etapa del Plan Municipal de Bacheo, un programa que comenzó hace un año y medio con el objetivo de mejorar progresivamente las condiciones de las calles en toda la ciudad.

Según informaron desde el municipio, esta nueva fase contempla intervenciones en distintos sectores, entre ellos, avenida 9 de Septiembre esquina Lavalle, donde se repararon 20 m², y el tramo de la misma avenida entre Marconi y Caseros, con una superficie intervenida de 112 m².

Para agilizar los trabajos, la ciudad fue dividida en cuatro cuadrantes, permitiendo la ejecución simultánea de tareas coordinadas entre la empresa LC y las cuadrillas municipales. El plan prevé alcanzar una superficie total de 2.000 metros cuadrados reparados en un plazo estimado de dos meses.

Desde abril de 2024, el municipio lleva adelante este plan integral con la utilización de hormigón elaborado en la Planta Hormigonera Municipal, lo que permite reducir costos operativos. Además, cuadrillas municipales avanzan en obras complementarias como la reparación de adoquines, cordones y otras estructuras de hormigón en distintos frentes de trabajo.