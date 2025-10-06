La Municipalidad de San Francisco continúa desarrollando una estrategia para consolidar a la ciudad como un destino destacado en turismo de eventos. Entre las acciones implementadas se incluye la participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, realizada en Buenos Aires del 26 al 29 de septiembre, así como el lanzamiento de tours educativos y la articulación con sectores gastronómicos y hoteleros.

Con el objetivo de reforzar su perfil como “Ciudad de Eventos”, uno de los ejes de la actual administración municipal del intendente Damián Bernarte, se vienen llevando a cabo una serie de políticas destinadas a fomentar actividades vinculadas al turismo, en colaboración con la empresa Setil. La estrategia se apoya en el trabajo conjunto entre el sector público y privado para dinamizar la economía local en rubros como hotelería, gastronomía y comercio.

Según informó la Municipalidad, una de las acciones más relevantes fue la participación en la Feria Internacional de Turismo, celebrada en el predio ferial de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, el director general de Gobierno, Rodrigo Franceschi, explicó: “Pudimos mostrar el potencial que tiene San Francisco en diferentes aspectos del turismo, específicamente el turismo de reuniones, corporativo y de eventos”.

Franceschi detalló que durante la FIT se mantuvieron “valiosas reuniones con especialistas del sector” y se presentó, en un espacio gastronómico, la próxima edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, incluyendo una degustación de bagna cauda, típica de la región. “Nuestra presencia en la FIT superó ampliamente nuestras expectativas”, aseguró el funcionario.

También señaló que desde el municipio se está llevando adelante un relevamiento para integrarse a cámaras y organismos relacionados con el turismo de eventos, a fin de atraer actividades de mayor envergadura. “Entendemos que nuestra ciudad tiene un gran potencial para este tipo de turismo”, indicó Franceschi, quien además destacó el rol de Setil en la articulación con referentes del sector.

Por su parte, el gerente general de Setil, Cristian Levrino, valoró la decisión municipal de posicionar a San Francisco como ciudad de eventos. “Esto ha sido una medida más que acertada, entendiendo que el turismo de eventos permite generar muchas ventajas para toda la comunidad”, afirmó.

Según Levrino, como parte del trabajo conjunto se firmó un convenio marco con la Agencia Córdoba Turismo, que formaliza la presentación de San Francisco como ciudad turística de eventos. A partir de este acuerdo, el municipio fue invitado a ocupar un espacio en el stand de la provincia de Córdoba dentro de la FIT.

Durante el evento, también se promovieron productos locales de empresas como Santa María Lácteos, Bachilitos y La Cumbrecita, en conjunto con operadores hoteleros. “Fue una experiencia extraordinaria porque tomamos contacto con autoridades del turismo provincial y nacional, y comenzaron a surgir propuestas para seguir creciendo en este rubro”, destacó Levrino.

Otro de los proyectos en marcha es el programa de tours educativos, lanzado en agosto, que ya ha convocado a unas 30 delegaciones estudiantiles interesadas en conocer los principales puntos de interés de la ciudad. Las visitas incluyen lugares como la Tecnoteca con Planetario, el Centro Cultural, el Parque Industrial, el Archivo Gráfico y Museo Histórico, la UTN, la Catedral, y la Reserva Natural de Aves, entre otros.

“Desde la Municipalidad se acercaron a Setil por nuestra experiencia y gestionamos en conjunto este programa, que cuenta además con una central de reservas para difundir la oferta turístico-educativa”, explicó Levrino, quien destacó la predisposición del intendente Bernarte y de su equipo de trabajo para concretar esta iniciativa.

Finalmente, resaltó el compromiso de los sectores gastronómicos y hoteleros que se sumaron ofreciendo servicios complementarios como desayunos, almuerzos o meriendas. “El resultado obtenido ha sido fantástico”, concluyó.