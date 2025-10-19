San Francisco impulsa educación ambiental con charlas y entrega de composteras en escuelas

La Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, lleva adelante un programa de educación ambiental destinado a escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes, con charlas sobre separación de residuos y compostaje. La propuesta incluye la entrega de composteras y busca fomentar prácticas sostenibles desde edades tempranas.

Darío Muratore, director general de Servicios Públicos, explicó: “Estamos yendo a los colegios primarios, secundarios y jardines que nos solicitan. Ya hemos realizado alrededor de siete u ocho charlas y le llevamos una compostera de regalo”.

Durante las actividades, los estudiantes reciben una compostera y aprenden cómo generar compost tanto en el ámbito escolar como en sus hogares. “Le explicamos la importancia que tiene compostar en casa, en las instituciones, como ejemplo, para que la institución sea un disparador, los chicos tomen conciencia y puedan convertirse en promotores ambientales, invitando a sus papás, sus mamás, tíos y abuelos a cuidar el ambiente a través del compostaje”, añadió Muratore.

Además, según indicó el funcionario, se organizarán nuevas visitas al Vivero Municipal, donde los alumnos podrán conocer el proceso de producción de árboles. “Invitamos a algunos colegios a que participen de alguna charla en el Vivero Municipal para que lo conozcan, y eso está abierto también. En los próximos meses vamos a recibir entre dos o tres colegios semanales”, afirmó.

Las instituciones interesadas en sumarse a la iniciativa pueden comunicarse con la Secretaría de Servicios Públicos a través de su cuenta oficial de Instagram: @secretariaserpublicos.