San Francisco fue sede de una reunión de trabajo sobre seguridad vial que reunió a autoridades municipales, provinciales y nacionales, junto a fuerzas de seguridad y representantes del Ministerio Público Fiscal.

La jornada tuvo como eje central delinear estrategias para reducir los índices de siniestralidad, con acuerdos que incluyen capacitaciones específicas, jornadas de concientización para distintos sectores de la comunidad y talleres participativos que promuevan conductas responsables en la vía pública.

También se planteó la incorporación de nuevas tecnologías para la detección temprana de riesgos y la optimización del control vial, entendiendo que la prevención requiere no solo presencia operativa, sino también una ciudadanía informada y comprometida.

Bajo la premisa de que “donde hay conciencia vial, hay menos víctimas”, las autoridades ratificaron el compromiso interinstitucional de continuar trabajando de manera coordinada para mejorar la seguridad en calles y rutas.

El encuentro, desarrollado en la Tecnoteca, fue encabezado por el intendente Damián Bernarte y el secretario de Prevención y Coordinación de la provincia, Julio César Gualdoni.

También participaron el subjefe de Policía del Interior, Antonio Urquiza; el director y subdirector General de Departamentales Norte, Ariel Vargas y Víctor Quevedo; intendentes y jefes comunales de la región, además de representantes de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.