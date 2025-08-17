La reciente edición del Campeonato Mundial de Ornitología – Hemisferio Sur Argentina 2025, realizada en San Francisco entre el 26 de julio y el 3 de agosto, recibió un balance altamente positivo por parte de los organizadores, quienes destacaron la decisión de llevar a cabo el evento en la ciudad.

La competencia, organizada por la Federación Argentina de Canaricultura (FAC), se desarrolló en el Superdomo con la participación de unos 8.000 ejemplares en competición, además de aves exhibidas por los expositores. Fue la primera vez en cinco años que el torneo volvió a la Argentina, tras su última edición en Escobar.

Desde la FAC remarcaron el aporte de la Municipalidad de San Francisco, encabezada por el intendente Damián Bernarte, en cuestiones logísticas como estacionamientos, traslados e infraestructura. “La organización fue impecable y dio jerarquía internacional al evento”, destacaron.

Los organizadores subrayaron también la repercusión internacional del certamen: “En Europa llamó la atención la organización y el excelente lugar donde se hizo. Esto demuestra que la elección de San Francisco como sede ha sido más que acertada”.

La experiencia dejó a la ciudad muy bien posicionada para recibir futuros eventos de gran magnitud. En ese sentido, desde la Federación no descartaron la posibilidad de que San Francisco vuelva a ser sede en 2026, algo que se definirá en la próxima reunión del Consejo Directivo en Buenos Aires.