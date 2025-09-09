San Francisco festejará su aniversario con un gran espectáculo en el Teatro Mayo
Más de 60 artistas participarán en "Maravillosa ciudad del este", una propuesta escénica gratuita que recorre la historia local. La cita es a las 21.
San Francisco conmemorará este martes 9 de septiembre su 139º aniversario con la presentación del espectáculo Maravillosa ciudad del este, una producción artística de gran escala que tendrá lugar esta noche a las 21 en el Teatro Mayo, con entrada libre y gratuita.
La obra propone un recorrido escénico por la historia de la ciudad, desde sus orígenes inmigrantes hasta una mirada hacia el futuro.
La propuesta reúne a más de 60 artistas en escena y es el resultado de un trabajo colaborativo entre el Ballet Patria, La Comedia San Francisco y distintas áreas del municipio, bajo la dirección general de Soraya Molina, José Bollea y Adrián Vocos.
La puesta se apoya en una investigación histórica basada en parte en el libro de la escritora Gabriela Navarrete, e incluye referencias a hitos locales como el Palacio Tampieri.
Con una duración de una hora, el espectáculo combina danza, teatro y cuadros de comedia musical, y cerrará con una interpretación del Himno de San Francisco.
El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de 1200 personas.