San Francisco festejará su aniversario con un gran espectáculo en el Teatro Mayo

San Francisco conmemorará este martes 9 de septiembre su 139º aniversario con la presentación del espectáculo Maravillosa ciudad del este, una producción artística de gran escala que tendrá lugar esta noche a las 21 en el Teatro Mayo, con entrada libre y gratuita.

La obra propone un recorrido escénico por la historia de la ciudad, desde sus orígenes inmigrantes hasta una mirada hacia el futuro.

La propuesta reúne a más de 60 artistas en escena y es el resultado de un trabajo colaborativo entre el Ballet Patria, La Comedia San Francisco y distintas áreas del municipio, bajo la dirección general de Soraya Molina, José Bollea y Adrián Vocos.

La puesta se apoya en una investigación histórica basada en parte en el libro de la escritora Gabriela Navarrete, e incluye referencias a hitos locales como el Palacio Tampieri.

Con una duración de una hora, el espectáculo combina danza, teatro y cuadros de comedia musical, y cerrará con una interpretación del Himno de San Francisco.

El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de 1200 personas.