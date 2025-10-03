San Francisco Expone 2025: precios y platos del patio de comidas
El espacio ha ido ganando lugar en la Expo, con ambientación y mayores comodidades. Este año hay una variedad importante.
Con una nutrida oferta gastronómica que acompaña la masiva convocatoria de San Francisco Expone 2025, los precios para comer o tomar algo dentro del predio se movieron en un rango amplio, con alternativas que van desde opciones económicas hasta platos premium.
Los visitantes pudieron elegir entre una gran variedad de propuestas: platos tradicionales, comida rápida, café de especialidad, panificados, tragos y más. A continuación, un repaso por los valores que se manejaron durante la muestra.
Comidas
- Empanadas: las más accesibles, entre $2.000 y $2.500 por unidad. Algunas opciones más gourmet, como las de cordero, cuestan $2.500 cada una o 10 por $20.000.
- Hamburguesas con papas: combos completos desde los $10.000.
- Shawarma de cordero: $14.000.
- Sandwiches de bondiola o milanesa: entre $9.000 y $11.000, dependiendo del stand.
- Pinchos de pollo crispy: $5.000.
- Rabas y langostinos: entre $14.000 y $15.000 la porción.
- Papas fritas: desde $4.999, con promociones de 2 por $9.999.
- Aros de cebolla o bastón de boga: entre $6.000 y $9.000.
Bebidas
- Gaseosas: $3.000.
- Agua: $2.500.
- Monster (energizante): $5.000.
- Cerveza: desde $4.000 la lata, y $6.000 el vaso de chopp.
- Fernet: $10.000.
- Tragos de autor (gancia, campari, gin tonic, sangría): entre $8.000 y $10.000.
Café y dulces
El sector de café de especialidad también es una buena parada:
- Espresso o americano: entre $2.500 y $3.000.
- Latte, flat white o cappuccino: desde $4.000.
- Jugos naturales: $4.500.
- Pastelería: medialunas, pastelitos, cookies y budines, entre $1.500 y $3.000.