En el marco de la 93° edición de San Francisco Expone, el Banco de la Provincia de Córdoba y el Gobierno provincial firmaron un convenio para acompañar a los productores de la región con el financiamiento de $30 mil millones asignados para el sector, tasas subsidiadas y beneficios altamente valorados por el sector agroganadero.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de Bancor, Raúl Paolasso; el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso; y el presidente de la Sociedad Rural de San Francisco, Javier Cassineri, organizadores de la Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial y Ganadera de la ciudad de San Francisco.

Las líneas de crédito adaptadas al perfil productivo del departamento San Justo, son para la compra de maquinaria, insumos agrícolas- ganaderos, infraestructura, equipamiento y sistemas de cría, además de descuentos de cheques para consignatarias y cabañeros.

Por las características de la región, el Banco amplió su cartera crediticia con créditos específicos para potenciar a los productores ganaderos, consignatarios, usinas lácteas, cabañeros, fabricantes de maquinarias, pymes agroindustriales, insumeras, cooperativas y empresas del sector, además de sus líneas clásicas para la producción agrícola.

En la oportunidad, Bancor presentó además su Seguro de Granizo, un nuevo rubro de la entidad para proteger la inversión en semillas, fertilizantes y trabajo realizado, garantizando un respaldo económico que permite continuar la campaña sin pérdidas graves.

El seguro es una herramienta innovadora y altamente competitiva para proteger la inversión de uno de los fenómenos climáticos que provocan graves pérdidas en la producción. Brinda la posibilidad de cotizar en simultáneo con cuatro compañías distintas (Sancor, San Cristóbal, El Norte y Experta) y contratar en minutos la cobertura que mejor se ajuste a las necesidades.

Participaron del acto, el intendente de la localidad, Damián Bernarte, diputados nacionales, referentes de organizaciones del sector, instituciones locales y funcionarios de la zona.

El acuerdo beneficia a los productores cordobeses que desarrollen sus actividades en la Provincia y es parte de la política de promoción del desarrollo económico impulsada por el Gobierno de Córdoba. La inscripción para acceder al financiamiento debe realizarse a través de la web oficial de Bancor, www.bancor.com.ar , en las fechas habilitadas durante los días de la Feria San Francisco Expone.

Presencia en las exposiciones rurales

En diálogo con medios de comunicación, Paolasso explicó que las líneas de créditos y financiamiento para el sector agropecuario fue también una propuesta de distintas entidades que nuclean a productores del sector.

Y agregó que a través de esto, con el gobernador Martín Llaryora y el ministro Sergio Busso decidieron tener mayor presencia en las exposiciones rurales de la provincia y asignar 30 mil millones de pesos para la financiación. “Ya llevamos liquidados más de 5000 millones de pesos en estas líneas y hay 2500 millones que se están incrementando en estos días, o sea que ya estamos en 7500 millones de pesos y esperamos que en San Francisco superemos los 10 mil millones”, aseguró el directivo de Bancor.

Además, Paolasso aclaró que si bien la inscripción finaliza el 5 de octubre, se van a seguir liquidando operaciones. El máximo por operación es de 400 millones de pesos.

Detalle de las líneas de crédito:

Préstamos para adquisición de maquinarias, equipamiento e infraestructura: Beneficiarios: productores cordobeses con reciprocidad comercial.

Créditos para compra de insumos agrícolas y ganaderos: Destinados a la compra de fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, semillas y productos de nutrición y sanidad, en empresas con alianzas estratégicas con Bancor.

Línea para sistemas de cría: Para financiar la adquisición de vacas, vaquillonas, ovejas y porcinas con garantía de preñez o reproductores de rodeo.

Descuento de cheques para consignatarias y cabañeros: Operatoria con cheques físicos o electrónicos, respaldados con facturas o proformas de venta de animales.