Del viernes 3 al domingo 5 de octubre, el predio de la Sociedad Rural volverá a ser escenario de San Francisco Expone, la muestra que reúne al campo, la industria y el comercio en un solo lugar. Con entradas accesibles, el evento promete una grilla colmada de atractivos, una importante presencia de expositores y espectáculos para todo público.

“Estamos encaminados para tener otra gran exposición”, sostuvo Javier Cassineri, presidente de la entidad organizadora, quien destacó que se trabaja intensamente en el predio para ultimar los detalles de la inauguración y la puesta a punto de los espacios. “El predio ya tiene mucha actividad, tanto en el parque como en los salones. El pabellón ganadero está completo, con mucha expectativa en las cabañas para la competencia”, agregó.

Cassineri valoró el acompañamiento de los expositores: “Hemos superado la cantidad del año pasado. La mayoría, casi el 80% de años anteriores, quieren volver a participar. Quiere decir que les va bien y en buena hora. Nosotros tenemos que estar a la altura para que puedan hacer negocios, que es un poco la idea”.

Atractivos para las familias

El dirigente también destacó la propuesta artística y de entretenimiento: “Trabajamos con muchos eventos y shows atractivos durante los tres días de actividad. Esperamos que nos sigan acompañando”.

Respecto a la infraestructura, se amplió el espacio destinado a stands y se habilitó una nueva calle de acceso al predio con iluminación. “Fuimos ampliando este gran predio de dos hectáreas, que siempre se lo ve completo. Este año va a ser aún más”, señaló.

En cuanto al movimiento turístico que genera el evento, reconoció que si bien no tienen un área específica para reservas hoteleras, colaboran como nexo con alojamientos locales. “Hay un gran movimiento en toda la ciudad en los días previos y durante el fin de semana. La hotelería, los comedores y aquí mismo en el predio se ven colmados”, indicó.

La exposición contará también con la visita de funcionarios. Cassineri confirmó la presencia del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y señaló que esperan la posible visita del gobernador en los días del evento. “La entidad tiene las puertas abiertas para que todos los diputados en precampaña puedan venir a hacer lo suyo”, afirmó, en un contexto atravesado por las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Rural valoró las condiciones climáticas que acompañan esta edición. “Las cosechas, sobre todo los trigos, están muy bien. Eso es un alivio. La leche se está manteniendo, quizás no al precio ideal de hace unos meses, pero esperemos que se mantenga y si puede aumentar, mejor”, expresó.

Y concluyó: “No podemos tener enojo en una semana previa a una exposición donde todos estamos mentalizados en que esto sea un éxito. Es una exposición muy nombrada a nivel país y tratamos de mantener ese prestigio”.