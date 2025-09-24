El intendente Damián Bernarte se reunió en Buenos Aires con la representante del País Vasco en Argentina Sara Pagola; con el objetivo de poder presentarles las características y potencialidades de la ciudad de San Francisco y avanzar así en estrategias y mecanismos de intercambio entre ambas comunidades.

En la reunión estuvieron presentes el secretario municipal de Vinculación Germán Fassetta; el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos Robert Maggi y el gerente Silvio Escurra; por parte de las autoridades del País Vasco acompañaron el responsable empresarial Roberto Caride y la responsable de Relaciones Institucionales, Mariana Satostegui.

Bernarte calificó como “fructífero” al encuentro: "Pudimos dialogar sobre las diferentes políticas públicas que impulsamos a los efectos de convertir a San Francisco en un polo de atracción para futuras inversiones, sobre la infraestructura con la que contamos, nuestro potente Parque Industrial y respecto el desarrollo educativo que nos permite contar con un capital humano cada vez más capacitado y acorde a las demandas del exigente mercado laboral”.

“Estamos muy agradecidos a la AIM por el acompañamiento y a las autoridades del País Vasco por la cordial recepción y porque fue un verdadero placer poder conocer más en profundidad sobre las posibilidades concretas de vincular a nuestras comunidades en una agenda que ya está en marcha por parte de los equipos técnicos de ambas administraciones”, finalizó.