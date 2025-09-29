La Municipalidad de San Francisco formó parte una vez más de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el evento más importante del rubro en América Latina, que se desarrolló del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La participación local se integró dentro del stand de la provincia de Córdoba, donde se promocionaron las principales propuestas turísticas, culturales y gastronómicas de la ciudad. El objetivo fue consolidar a San Francisco como un destino en crecimiento, con una oferta que abarca desde su vida cultural y educativa, hasta el turismo de eventos, corporativo y gastronómico.

Una de las actividades más convocantes tuvo lugar el día sábado, cuando el chef sanfrancisqueño José “Peque” González preparó en vivo la tradicional bagna cauda, una de las expresiones más representativas de la cocina local. La propuesta atrajo a numerosos visitantes y se convirtió en uno de los atractivos del pabellón cordobés.

Además de las presentaciones y degustaciones, funcionarios municipales mantuvieron reuniones con operadores turísticos, agencias de viajes e instituciones del sector, generando vínculos estratégicos que permitirán fortalecer la promoción de San Francisco tanto a nivel nacional como internacional.

“El espacio que nos brinda la FIT es una gran oportunidad para mostrar nuestra identidad: la hospitalidad de nuestra gente, nuestra historia y nuestras capacidades como ciudad moderna”, destacó el secretario de Gobierno, Raúl Angonoa. “Queremos que cada vez más turistas conozcan San Francisco y lo elijan, no solo como destino, sino como experiencia”.

La presencia de la ciudad en la FIT 2025 refuerza el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo turístico, apostando a un San Francisco protagonista dentro del mapa nacional, con una propuesta que combina tradición, innovación y apertura al futuro.