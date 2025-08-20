Este domingo 24 de agosto, San Francisco será sede de una nueva edición del festejo por el Día del Niño, que se llevará a cabo en Plaza Vélez Sarsfield desde las 14.30 hasta las 18.30, con actividades recreativas, espectáculos en vivo, sorteos de regalos y transporte gratuito desde distintos barrios.

El evento, según informó el municipio, contará con la conducción de Martín ‘Manteca’ Iturburu y entregará a los niños bonos con los que podrán participar en sorteos de bicicletas, pelotas y otros premios a partir de las 15. Además, se repartirán golosinas a lo largo de la jornada.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Raúl Angonoa, destacó: "Es un evento muy importante porque nuestros niños podrán disfrutar de una hermosa tarde de festejos, con actividades pensadas para ellos, premios y muchos regalos”. Añadió que el intendente Damián Bernarte impulsa la continuidad de estos festejos con el compromiso de toda la comunidad.

Angonoa explicó también que el evento fue diseñado para ofrecer un ritmo dinámico, centrado en juegos, sorteos y participación de los niños en el escenario.

Como en años anteriores, se dispondrán puestos sanitarios, personal de seguridad y puntos de hidratación con dispensers de agua fría y caliente.

Según explicó el director de Transporte, Ariel Frank, el servicio urbano estará disponible de forma gratuita entre las 13.30 y las 18.00, con unidades que saldrán desde los centros vecinales de barrios Parque, San Cayetano, La Milka, Sarmiento, 9 de Septiembre, Roque Sáenz Peña, Bouchard, 20 de Junio y Plaza San Francisco. También se habilitará un espacio exclusivo para ascenso y descenso de pasajeros sobre bulevar Roca, entre Pueyrredón y Moreno.

En materia de tránsito y seguridad, se prevé la presencia de la Guardia Local de Prevención y Convivencia, junto a sectores delimitados para el estacionamiento de motovehículos en calle Independencia (entre Pueyrredón y avenida del Libertador Norte) y calle Juan José Paso (entre Pueyrredón y Libertador Norte).

Desde el área de Prevención y Movilidad Urbana, Nelson Carrizo subrayó que estas medidas buscan “garantizar la seguridad de los niños presentes en el evento como así también de sus familiares”.

En cuanto a la propuesta artística, Iturburu anticipó: "Vamos a pasar entre todos una linda tarde donde, entre otras cosas, vamos a jugar, bailar y pasar un buen momento, mezclando sorteos y actividades”.

Por su parte, el director de Cultura, Gabriel Quaranta, anunció que desde las 16.30 se presentará un grupo musical de cuarteto infantil. Además, se espera la posible participación de una figura del deporte nacional, según adelantó el secretario de Gobierno.