San Francisco cumple hoy 139 años desde su fundación, y en la previa al aniversario, el intendente Damián Bernarte compartió una emotiva reflexión sobre el presente y el futuro de la ciudad.

En diálogo con El Periódico, el jefe comunal se mostró orgulloso del crecimiento sostenido de San Francisco y proyectó un aniversario número 140 cargado de obras visibles y transformación urbana.

“Yo creo que estos 139 años son muy especiales. Creo que quienes comenzaron a pensar la ciudad, si la ven hoy, sentirían que el objetivo está cumplido”, expresó Bernarte, en un mensaje cargado de reconocimiento hacia quienes forjaron los cimientos de la ciudad.

El intendente aseguró que el próximo aniversario, en 2026, encontrará a San Francisco “totalmente cambiado”, con avances concretos en infraestructura que marcarán un antes y un después: “Después de haber trabajado en la problemática bajo tierra, con Martín (Llaryora), con Ignacio (García Aresca), a mí me toca quizás la parte más linda, la que se ve, la de las obras sobre la tierra”.

Entre los proyectos mencionados, Bernarte destacó el desarrollo del llamado Eje del Centenario, una obra estructural que se desplegará sobre la traza del ex ferrocarril Central Córdoba. “Vamos a dejar un sistema de obras que va desde el Palacio Municipal, pasando por el Superdomo, la Central de Policía, el edificio de la Región Centro, la apertura de Libertador Norte, Libertador Sur, la bulevarización de 9 de Julio con la senda peatonal y bicisenda en altura que retoma al lado del paredón de la vieja Fábrica Militar, hoy Fábrica Codini”, enumeró el intendente.

La planificación urbana también se vincula con la historia local, según detalló: “Esa senda del Central Córdoba fue la senda de ese ferrocarril que marcó el corrimiento desde Plaza a Estación San Francisco, y que rápidamente generó una ciudad pujante que nunca ha dejado de serlo”.

Al cerrar su intervención, Bernarte resumió su sentir con una frase que ya se ha vuelto habitual en su discurso, pero que reafirmó con convicción: “Orgulloso de vivir en lo que siempre digo, y no es un eslogan para mí, la ciudad más linda del mundo. Es así”.