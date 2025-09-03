La ciudad se prepara para celebrar su 139º aniversario con un evento artístico de gran envergadura. El próximo martes 9 de septiembre, a las 21 horas, el Teatro Mayo abrirá sus puertas para recibir "Maravillosa ciudad del este", un espectáculo que contará con más de 60 artistas en escena para rendir homenaje a la rica historia de San Francisco. La entrada será libre y gratuita, invitando a todos los vecinos a formar parte de esta celebración.

La iniciativa, impulsada por el intendente Damián Bernarte, surgió tras su asistencia a un espectáculo anterior del Ballet Patria. "Damián nos dijo: '¿por qué los chicos del Ballet Patria no preparan algo este año para el cumpleaños de la ciudad?'", explicó el director de Cultura, Gabriel Quaranta. Así, José Bolea, director del Ballet Patria, y Soraya Molina, se contactaron con Adrián Vocos, director de La Comedia San Francisco, para trabajar en conjunto.

Un trabajo colaborativo para contar la historia

José Bolea, desde el Ballet Patria, destacó el intenso trabajo de investigación detrás de la puesta en escena. “Contar un poco la historia, si bien es mucha, tratamos de llegar a los puntos principales más importantes que nos parecían a nosotros, desde lo escénico y hasta dónde podíamos llegar”, señaló. El espectáculo, que se apoya en el libro de la escritora Gabriela Navarrete, comienza con la emotiva llegada de los inmigrantes y avanza hasta el presente y el futuro de la ciudad, con un pasaje especial dedicado al emblemático Palacio Tampieri.

"Ha sido una investigación importante, no solamente histórica sino también en lo que tiene que ver con el vestuario y demás cuestiones que hacen a una historia lo más real, lo más verídica posible. Lo digo con orgullo porque justamente el estudio que se hizo de campo para poder llegar a esto es súper importante", enfatizó Bolea. Además, adelantó que el cierre del show será un momento de gran emoción, con el acompañamiento de Exequiel Trucco para entonar el Himno de San Francisco, del cual se entregará una copia a los asistentes para que todos canten juntos.

Por su parte, Adrián Vocos, director de La Comedia San Francisco, subrayó la magnitud de la producción. “Hay muy pocos espectáculos en la ciudad que tienen 60 actores y bailarines en el escenario. Lo que va a ver la gente es no solo danza, sino también teatro y cuadros de comedia musical. Hay muchísima gente corriendo por todos lados en un espacio de 10 por 10 metros, a los que se suman más de 20 personas entre vestuario, escenografía, técnica”, detalló.

Vocos resaltó la importancia de abordar la historia local desde una perspectiva artística. “Porque contar la historia de San Francisco no es agarrar el libro y leer los capítulos, es hablarla con la gente, escuchar las anécdotas. No estamos hablando de ficción, sino de lo que sucedió en nuestra ciudad”, concluyó.

El espectáculo, que está bajo la dirección general de Soraya Molina, José Bolea y Adrián Vocos, tendrá una duración de una hora y el ingreso al Teatro Mayo será por orden de llegada hasta completar su capacidad de 1200 espectadores.