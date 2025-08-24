San Francisco celebra hoy el Día de las Infancias con juegos, sorteos y la visita del “Maligno” Torres

Este domingo 24 de agosto, San Francisco será escenario de una nueva edición del festejo por el Día de las Infancias. Desde las 14.30 y hasta las 18.30, la plaza Vélez Sarsfield se llenará de propuestas recreativas, espectáculos en vivo, sorteos de regalos y espacios para disfrutar en familia.

La conducción del evento estará a cargo de Martín “Manteca” Iturburu.

Durante la tarde, niños y niñas recibirán bonos para participar en sorteos que comenzarán a las 15, con premios como bicicletas, pelotas y otros regalos. También se entregarán golosinas a lo largo de toda la jornada.

Uno de los momentos más esperados será la visita de José “Maligno” Torres, ciclista cordobés y reciente medallista olímpico en BMX. Está prevista su llegada alrededor de las 15.30, momento en el que ofrecerá una breve charla sobre su trayectoria deportiva y realizará una exhibición de trucos sobre su bicicleta. También habrá espacio para el intercambio con niñas y niños presentes.

Como ya es habitual en este tipo de celebraciones, se dispondrán puestos sanitarios, personal de seguridad y puntos de hidratación, con dispensers de agua fría y caliente disponibles en distintos sectores de la plaza.

Transporte gratuito desde los barrios

Para facilitar el acceso al evento, se implementará un servicio especial de transporte urbano gratuito, que funcionará entre las 13.30 y las 18.00.

Las unidades partirán desde los centros vecinales de los barrios Parque, San Cayetano, La Milka, Sarmiento, 9 de Septiembre, Roque Sáenz Peña, Bouchard, 20 de Junio y Plaza San Francisco.

Asimismo, se establecerá un espacio exclusivo para ascenso y descenso de pasajeros sobre bulevar Roca, entre Pueyrredón y Moreno.

Medidas de seguridad y organización vial

Durante el desarrollo de la actividad, estará presente la Guardia Local de Prevención y Convivencia para brindar acompañamiento en materia de seguridad.

También se delimitarán zonas específicas para el estacionamiento de motovehículos en calle Independencia (entre Pueyrredón y avenida del Libertador Norte) y calle Juan José Paso (entre Pueyrredón y Libertador Norte).

Propuesta artística y participación comunitaria

A partir de las 16.30, se presentará un grupo musical de cuarteto infantil, como parte del cierre artístico del evento.

Además, durante toda la tarde habrá juegos en escenario, dinámicas participativas y múltiples actividades lúdicas pensadas para niñas y niños de distintas edades.

Con la participación de artistas locales, personal municipal y vecinos de distintos barrios, la ciudad vivirá una jornada de encuentro y celebración comunitaria para homenajear a las infancias en su día.