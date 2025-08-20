En el marco del Día Mundial del Folklore y el Día del Folklore Argentino, San Francisco celebrará con una gran peña folklórica este viernes 22 de agosto en el Superdomo, a partir de las 21:30. El evento reunirá a destacados artistas locales y regionales, y forma parte de una semana de propuestas culturales impulsadas por la Municipalidad.

Según informó la Dirección de Cultura, la noche contará con las presentaciones de Cantorcitos, Las Voces del Llano, Luis López y Los Peregrinos, en una velada que buscará celebrar las raíces y tradiciones argentinas. Además, habrá servicio de buffet y cantina con comidas típicas. Las entradas anticipadas tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse hasta el miércoles 20 en la Dirección de Cultura. En puerta, el valor será de $5.000.

“Queremos que la comunidad se acerque, que se viva el folclore en familia. Esta peña es el corazón de los festejos y una gran oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces”, expresó Mario Bessone, director de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas.

La programación continuará el lunes 25 de agosto en el Jardín Botánico, donde se realizarán juegos recreativos tradicionales dirigidos a los alumnos de la Escuela de Folklore. El miércoles, en tanto, habrá una intervención artística en el centro de la ciudad, entre las 17 y las 19:30 horas, que incluirá un stand con vestimenta típica de distintas regiones y la actuación de parejas de baile de la Escuela Municipal.

El cierre de la semana será el sábado 30 de agosto, con la 39ª edición del certamen "Ciudad de San Francisco", que se desarrollará desde las 10:30 en la Sociedad de Bomberos Voluntarios. Participarán academias de folklore de diversas provincias, que presentarán sus trabajos ante un jurado conformado por especialistas provenientes de La Rioja, Rosario y Capital Federal.

“Cada actividad que realizamos busca mantener viva nuestra cultura, enseñarla a las nuevas generaciones y compartirla con toda la comunidad”, concluyó Bessone.