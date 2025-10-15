Este domingo 19 de octubre, en el marco del Día de la Madre, se desarrollará una nueva edición del ciclo “Domingos Diferentes”, una propuesta organizada por la Municipalidad de San Francisco pensada especialmente para los adultos mayores de la ciudad.

El evento comenzará a las 17 horas en el Superdomo San Francisco, con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de reconocidos artistas locales como Pumita, Yayo Eichemberger y su conjunto, Sergio Illusi y Germán Casas.

El ciclo “Domingos Diferentes” se ha consolidado como un espacio de encuentro y disfrute para la comunidad mayor, con música, baile y un ambiente festivo que celebra el valor de compartir en cada fecha especial.