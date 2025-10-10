San Francisco avanza con la última etapa del plan de rampas de accesibilidad

La Municipalidad de San Francisco inició la última etapa del plan de construcción de rampas de accesibilidad en la vía pública, comprometido por el intendente Damián Bernarte durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de 2025. El proyecto contempla un total de 20 rampas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la inclusión y cumplir con la normativa vigente sobre accesibilidad urbana.

Hasta el momento, se concretaron 14 rampas: 11 de ellas construidas por la empresa contratista ACAFE —tres en la intersección de Las Malvinas y Rufino Varela, y ocho en la esquina de avenida Sabattini y Jujuy—, mientras que otras tres fueron ejecutadas por el personal municipal del área de Señalización en los cruces de Avellaneda y bulevar Roque Sáenz Peña, y de Corrientes y bulevar 9 de Julio, según consignó el municipio.

La selección de las ubicaciones responde a estudios realizados por la Secretaría de Infraestructura o a solicitudes presentadas por vecinos e instituciones de cada sector, de acuerdo a lo informado.

En los próximos días comenzará la construcción de las seis rampas restantes, que estarán ubicadas en la intersección de Rivadavia y bulevar Roque Sáenz Peña, así como en las veredas sureste del IPET Nº 50 “Ing. Emilio F. Olmos”, suroeste de la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” y noroeste del local comercial ubicado en esa zona, completando así los trabajos proyectados para este año.

Las rampas son elaboradas con hormigón preparado en el lugar por personal municipal, que además se encarga de aplicar pintura vial amarilla para garantizar su visibilidad.